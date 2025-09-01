भारत समाचार

जो लोग खुद चोरी करते हैं, वो लोग कुछ ज्यादा ही जोर से बोलते हैं : संजय झा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 01, 2025, 09:40 AM
पटना, 1 सितंबर (आईएएनएस)। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' की समाप्ति पर कहा कि जिन लोगों ने खुद चोरी की होती है, वो लोग कुछ ज्यादा जोर से बोलते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों पर हमें किसी भी प्रकार का भरोसा करने की जरूरत है।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि ये लोग बार-बार मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या फर्जी मतदाताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए? जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज है। क्या ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए? जब ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, तो इन्हें दर्द क्यों हो रहा है? इन लोगों से इन पर सवाल करो, तो इनका मुंह बंद हो जाता है।

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज की तारीख में हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया। बिहार की जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि पहले सूबे की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है। जब इन लोगों से इस संबंध में किसी भी प्रकार का सवाल करते हैं, तो इन लोगों के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं होता है। हमारी सरकार आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी।

संजय झा ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में हमेशा से ही महिलाएं रही हैं, जिनकी समृद्धि की दिशा में हमारी सरकार अनवरत काम कर रही है। हमारी सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रुपए देने के अलावा दो लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया है। इससे हमारी महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। हमारी सरकार हमेशा से ही महिलाओं को लेकर संवेदनशील रही है और यह इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बिहार में 2 करोड़ 70 लाख परिवार हैं। इन सभी परिवार को इसकी मदद मिलेगी। अभी हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। अभी हमारी सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। अभी पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। हम लोगों के बीच काम के आधार पर जा रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं।

जदयू नेता ने कहा कि दरभंगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो निंदनीय है। इन लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा ही ऐसा है। ये लोग अपने शीर्ष नेताओं से ऐसी भाषाओं का प्रयोग करना सीखते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राजद जब सत्ता में थी, तो देशभर में कहीं पर भी बिहार के लोगों की इज्जत नहीं थी, लेकिन आज पूरे देश में बिहार के लोगों को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। निश्चित तौर पर इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम

