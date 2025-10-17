ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजिलपुरिया पर वन्यजीव अपराध और धन शोधन का आरोप लगाया

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक राहुल यादव उर्फ ​​फाजिलपुरिया के खिलाफ ऑनलाइन सामग्री में संरक्षित वन्यजीवों के अवैध उपयोग से जुड़े धन शोधन मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

गुरुग्राम स्थित एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत में 13 अक्टूबर को पेश किए गए आरोप-पत्र में चार आरोपियों के नाम हैं। इनके नाम एल्विश यादव (28), फाजिलपुरिया (35), स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक गुरकरण सिंह धालीवाल हैं। अदालत ने अभी तक शिकायत का औपचारिक संज्ञान नहीं लिया है।

ईडी के अनुसार, एल्विश यादव ने कथित तौर पर 2023 के एक यूट्यूब वीडियो से 84,000 रुपए कमाए, जिसमें जिंदा सांप और एक इगुआना दिखाया गया था, जो भारतीय वन्यजीव कानूनों के तहत संरक्षित प्रजाति है। 23 मार्च, 2023 को एक वीडियो अपलोड किया गया था। आरोप लगाया गया है कि इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

इस बीच, फाजिलपुरिया पर '32 बोर' नामक एक संगीत वीडियो बनाने का आरोप है, जिसमें संरक्षित सरीसृप भी शामिल थे। ईडी का दावा है कि उसने वीडियो से 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध कमाई की। स्काई डिजिटल इंडिया, जिसने फाजिलपुरिया के कंटेंट का प्रबंधन और मुद्रीकरण किया था, पर कथित तौर पर राजस्व सृजन के लिए वीडियो वितरित करने में अहम भूमिका निभाई।

जांच के एक हिस्से के रूप में, ईडी ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में फाजिलपुरिया की 50 लाख रुपए की संपत्ति और यादव से जुड़ी 84,000 रुपए की सावधि जमा राशि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

एजेंसी का आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने ऑनलाइन लोकप्रियता और राजस्व बढ़ाने के लिए अपने कंटेंट में सांपों और इगुआना सहित विदेशी जानवरों का इस्तेमाल किया, जो वन्यजीव संरक्षण मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। स्काई डिजिटल इंडिया के माध्यम से वीडियो का मुद्रीकरण किया गया और यूट्यूब पर प्रकाशित किया गया। यादव और फाजिलपुरिया दोनों से ईडी के लखनऊ कार्यालय में पूछताछ की गई।

यह मामला नोएडा और गुरुग्राम में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें यादव को पहले नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

ईडी के आरोप पीएमएलए, एनडीपीएस अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी के उल्लंघनों पर आधारित हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद प्रसिद्धि पाने वाले यादव को अब गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है जो उनके डिजिटल स्टारडम पर भारी पड़ सकते हैं।

