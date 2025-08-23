होशियारपुर एलपीजी विस्फोट हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगी पंजाब सरकार

होशियारपुर, 23 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को होशियारपुर जिले में एलपीजी टैंकर विस्फोट में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पंजाब सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके हादसे के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, "जिला होशियारपुर के गांव मंडियालां में देर रात एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर के फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कुछ लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर मिली है और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं।"

उन्होने आर्थिक सहायता राशि देने की बात करते हुए बताया, "पंजाब सरकार की ओर से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और घायलों का इलाज मुफ्त करवाया जाएगा।"

वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "होशियारपुर के मंडियालां गांव में हुआ ये हादसा बेहद दुखद है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पंजाब सरकार पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचा रही है।"

बता दें कि होशियारपुर-जालंधर राजमार्ग पर मंडियाला गांव के पास शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि दो की मौत हो गई। घायलों को तुरंत होशियारपुर के सिविल अस्पताल ले जाया गया और बिना किसी देरी के राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

