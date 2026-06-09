हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास बनाने वाली कांग्रेस न पढ़ाए भाजपा को नैतिकता का पाठ: आदित्य साहू

रांची, 9 जून (आईएएनएस)। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए।

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भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में साहू ने कहा कि झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के केवल 16 विधायक हैं, जबकि भाजपा के सदस्यों की संख्या उससे कहीं अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस स्वयं हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति कर रही है और भाजपा पर निराधार आरोप लगा रही है।

साहू ने कहा कि भाजपा पैसे और खरीद-फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करती। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में आवश्यक संख्या बल कैसे जुटाएगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे राज्यों में ले जाने की तैयारी कर रही है, जो इस बात का संकेत है कि उसे अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पार्टी का इतिहास खरीद-फरोख्त और राजनीतिक सौदेबाजी से जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने अतीत में केंद्र की अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए ‘झारखंड आंदोलन’ से जुड़े सांसदों को तीन करोड़ रुपए में खरीदने का काम किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रहती है या सरकार को समर्थन देती है, वहां भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में साहू ने कहा कि भाजपा चाहती तो जोड़-तोड़ की राजनीति कर अपना उम्मीदवार उतार सकती थी, लेकिन पार्टी की विचारधारा इसकी अनुमति नहीं देती।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता से अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देती है। साहू ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा को लेकर भी सवाल उठाए।

उन्होंने पूछा कि क्या झारखंड में कांग्रेस के पास योग्य स्थानीय कार्यकर्ताओं की कमी थी, जो बाहर के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। इसके विपरीत उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करते हुए कहा कि वे दो बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और अपने कार्यकाल में गांव, गरीब और किसानों के हित में काम किया है।

उन्होंने बताया कि नाथवानी समर्थन मांगने भाजपा के पास आए थे और पार्टी ने उन्हें समर्थन देने का फैसला किया है। साहू ने कहा कि राज्य की जनता राज्यसभा चुनाव से जुड़े पूरे घटनाक्रम को देख रही है और समय आने पर उचित जवाब देगी।

--आईएएनएस

एसएनसी/एएसएच