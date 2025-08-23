भारत समाचार

‘हार की हैट्रिक’ के बाद राहुल गांधी ‘हार के हिस्ट्री शीटर बन जाएंगे’: मुख्तार अब्बास नकवी

Aug 23, 2025, 09:47 AM
नई दिल्ली, 23 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर जोरदार निशाना साधा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही 'हार की हैट्रिक' बना चुके हैं और आगे 'हार के हिस्ट्रीशीटर' बन सकते हैं।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनकी वोटर अधिकार यात्रा को वोट चोरी की अफवाहें फैलाकर अराजकता पैदा करने की कोशिश बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राहुल गांधी बाउंड्री के बाहर से बाउंसर की बकैती करते रहे, तो उनका बंटाधार तय है।

नकवी ने यह भी कहा कि झूठ के सहारे झुनझुने बनाने से कोई लाभ नहीं होगा और राहुल गांधी नहीं माने तो वे हार के हिस्ट्रीशीटर बन जाएंगे। वह हार की हैट्रिक तो पहले ही लगा चुके हैं।

सपा से निष्कासित पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। इस पर नकवी ने कहा कि योगी सरकार ने अपराधियों और माफियाओं पर सख्ती से लगाम लगाई है, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है। पूजा पाल ने जो हत्या की आशंका जताई है, तो इससे साफ है कि उन्हें भी मालूम है कि कौन माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण देता है।

राजद नेता तेजस्वी यादव पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दर्ज एफआईआर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष, विशेष रूप से तेजस्वी यादव, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं और विपक्ष के हमलों से और मजबूत होकर उभरते हैं।

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के उस पत्र पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने एशिया कप में आयोजित होने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच पर आपत्ति जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश के लोगों में पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं, और इसे खेल भावना से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि 'मेड इन इस्लामाबाद आतंकवादी न केवल इस्लामाबाद के वजूद के लिए खतरा हैं, बल्कि इस्लाम के मूल्यों के भी दुश्मन हैं।'

इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी पर तंज कसते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष ने गुदड़ी का लाल और चुनरी में दाग वाला उम्मीदवार चुना है, जो कथित तौर पर दागी है। नकवी ने एनडीए के उम्मीदवार, सीपी राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहा कि वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जांचे-परखे गए हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/केआर

