गौतमबुद्धनगर पुलिस ने शुरू किया व्यापक साइबर जागरूकता अभियान, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को करेगी जागरूक

नोएडा, 9 जून (आईएएनएस)। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आम नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने एक व्यापक सोशल मीडिया आधारित साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव नारायण मिश्र के पर्यवेक्षण में यह अभियान संचालित किया जाएगा।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा को नागरिकों की दैनिक जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाना है, ताकि लोग डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय अधिक सतर्क, जागरूक और सुरक्षित रह सकें। अभियान के तहत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नियमित रूप से साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, सुझाव और जागरूकता संदेश साझा किए जाएंगे।

कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि वर्तमान समय में ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों के मामलों में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को समय रहते जागरूक करना बेहद आवश्यक हो गया है।

इसी उद्देश्य से पुलिस द्वारा साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, मजबूत डिजिटल सुरक्षा उपायों और विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन ठगी से संबंधित जानकारी सरल और व्यवहारिक तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। अभियान के दौरान नागरिकों को फिशिंग लिंक, ओटीपी धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं के नाम पर होने वाली ठगी, इम्पर्सोनेशन फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, साइबर बुलिंग तथा अन्य साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही लोगों को यह भी बताया जाएगा कि किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ऑनलाइन लेन-देन के दौरान किन सावधानियों का पालन करना चाहिए।

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ें, साइबर सुरक्षा संबंधी संदेशों को देखें, समझें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। इससे समाज में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

पुलिस ने नागरिकों से यह भी अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार के साइबर अपराध या ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वह जनजागरूकता, तकनीकी सशक्तिकरण और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल वातावरण के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी