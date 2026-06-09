गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में वाराणसी के लिए विशेष ट्रेनें आवंटित हो : हरपाल चीमा

चंडीगढ़, 9 जून (आईएएनएस)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मंगलवार को केंद्र सरकार को एक अनुस्मारक पत्र भेजकर वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास महाराज जन्मस्थान मंदिर के लिए पंजाब से विशेष ट्रेनें आवंटित करने का अनुरोध किया है, ताकि तीर्थयात्री दर्शन कर सकें।

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राज्य सरकार द्वारा समारोहों के आयोजन के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री ने गुरु रविदास के ऐतिहासिक 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे साल भर चलने वाले समारोहों का आकलन करने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह आह्वान किया।

बैठक के दौरान, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने फरवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए महीनेवार कार्यान्वयन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।

व्यापक उत्सव कार्यक्रम की सफल शुरुआत फरवरी में खुरालगढ़ में 649वें प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ हुई, जिसने एक आध्यात्मिक नींव रखी जो एक विविध, बहु-विभागीय अभियान में विकसित हुई है।

हरपाल चीमा ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार मुफ्त आवागमन की सुविधा प्रदान कर रही है और अप्रैल से अक्टूबर के बीच विभिन्न जिलों से वाराणसी के लिए नियमित ट्रेन और बस सेवाएं शुरू कर रही है।"

चीमा ने आगे कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष कीर्तन समागम आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अप्रैल में रोपड़ में आयोजित सफल आध्यात्मिक सभाओं के साथ-साथ 2 जून को फगवाड़ा और 6 जून को कपूरथला में आयोजित समागमों के बाद, पंजाब सरकार ने अमृतसर में 13 जून और संगरूर में 20 जून को आगामी कार्यक्रमों की तिथियां तय कर ली हैं। इसके बाद अक्टूबर तक मोहाली, पठानकोट, फिल्लौर, जालंधर और लुधियाना में संबंधित उपायुक्तों की सीधी देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जनभागीदारी को अधिकतम करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर जोर देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों के लिए वित्तीय आवंटन को मंजूरी दे दी है। 92 अलग-अलग स्थानों पर एक शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा।

पंजाब के सभी गांवों में वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग के लिए एक समर्पित बजट स्वीकृत किया गया है, इन व्यापक ग्रामीण प्रसारणों को क्रियान्वित करने के लिए विशेष एजेंसी को 8 जून से आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम