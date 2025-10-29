गुजरात: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड की रिहर्सल, जवानों ने दिखाए करतब

केवड़िया, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत की एकता और अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के एकतानगर में भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड की रिहर्सल किया गया।

रिहर्सल के दौरान कलाकारों ने अलग-अलग प्रस्तुतियां दीं। अलग-अलग राज्यों की झांकियां भी निकाली गईं। जवानों ने मोटरसाइकिल स्टंट शो किया। इसमें खासियत यह रही कि एक बाइक पर छह जवान थे, जो अलग-अलग धर्मों की वेशभूषा में दिखे। वहीं ऊपर सरदार पटेल की वेशभूषा के साथ एक जवान खड़ा था।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे।

इस अवसर पर सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता परेड आयोजित होगी, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम भी परेड में शामिल होंगी।

परेड में देशभक्ति की धुनें प्रस्तुत करने वाली 9 बैंड टुकड़ियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा चार स्कूल बैंड विशेष प्रदर्शन करेंगे, जिनमें गुजरात के दो बैंड शामिल हैं।

सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की महिलाकर्मी मार्शल आर्ट्स और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। इस परेड में बीएसएफ के ऊंट दस्ते का बैंड, गुजरात पुलिस का घोड़ा दल, असम पुलिस का मोटरसाइकिल स्टंट शो और देशी नस्ल के रैंपोर और मुधोल हाउंड नस्ल के डॉग्स की क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

संस्कृति मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें 900 कलाकार देश की विविधता और समृद्ध परंपरा का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा 'रन फॉर यूनिटी' का भी आयोजन होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लेने का आह्वान कर चुके हैं। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "31 अक्टूबर को एकता दौड़ में शामिल हों और एकजुटता की भावना का जश्न मनाएं। आइए, सरदार पटेल के अखंड भारत के सपने का सम्मान करें।"

