गुजरात: मंत्री पद के लिए विधायकों को फोन आने शुरू, शपथ से पहले राज्यपाल से मिले सीएम भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात में नए तरीके से मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज हो चुकी है। सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि अब तक 4 से 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन पर सूचना दी गई है। इसके अलावा, नए मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरे भी शामिल किए जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद अपनी कैबिनेट में शपथ लेने वाले पदनामित मंत्रियों को फोन कर जानकारी दे रहे हैं। प्रफुल पानशेरिया, ऋषिकेश पटेल, कुंवरजी बावलिया, पुरुषोत्तम सोलंकी और कनुभाई देसाई को दोबारा मौका दिया जा सकता है। वहीं, दलित नेता डॉ. प्रद्युम्न वाजा, हर्ष संघवी, नरेश पटेल और कांति अमृतिया को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन किए गए हैं।

इसी बीच, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने पहुंचे हैं। जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को गुजरात की मंत्रिपरिषद की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल से यह मुलाकात की।

वहीं, गुजरात भाजपा के नेता और कर्नाटक के राज्यपाल रहे वजूभाई वाला की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। काफी देर चर्चा करने के बाद वजूभाई वाला सर्किट हाउस से बाहर निकल चुके हैं।

बता दें कि नए मंत्रिमंडल को शुक्रवार को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले गुजरात के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दिया था। इसके अगले दिन, राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के शीर्ष नेता गांधीनगर पहुंच गए थे।

यह मंत्रिमंडल फेरबदल वर्तमान कार्यकाल के लगभग तीन साल बाद और नगर निगम व पंचायत चुनावों समेत महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनावों से कुछ महीने पहले हो रहा है।

