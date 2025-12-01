'एसआईआर' इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा: इमरान मसूद

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को हो गई। विपक्षी सांसद सरकार पर मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एसआईआर को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताया।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "एसआईआर का मुद्दा अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछला सेशन भी इसी के इर्द-गिर्द घूमा था। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे और फिर हमें बताए। आपने इलेक्शन कमीशन को मनमानी करने दिया है, उसे जो चाहे करने दिया है। उसके बाद लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा?"

इमरान मसूद ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी के सुप्रीम कोर्ट पर दिए हालिया बयान को गंभीरता से लेने की बात कही। उन्होंने कहा, "हालात देखिए। मदनी साहब ने जो कहा है, उसकी गंभीरता पर गौर कीजिए और उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा। उनके शब्दों के पीछे की भावना को समझिए। मदनी सड़क पर चलने वाले कोई आम इंसान नहीं हैं; वह एक जाने-माने धार्मिक नेता हैं, और उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए।"

एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं या फ्रॉड हो रहा है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम ये सवाल उठा रहे हैं और डेमोक्रेटिक जवाब मिलना चाहिए। चुनाव से जुड़े मुद्दों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है।"

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दबाव में बीएलओ की मौत का दावा कर रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, "जो हो रहा है वह एक मानवीय आपदा है। बंगाल में कम से कम 40 लोगों की जान चली गई है। कई दूसरे लोग गंभीर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यह एक मानवीय त्रासदी है। चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। जब 40 लोग मरते हैं और ऐसी त्रासदी होती है, तो संसद चुप नहीं रह सकती। सदन चुप नहीं रह सकता। विपक्ष पूरी चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा की मांग को लेकर एकजुट है।"

