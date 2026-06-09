एक्सलॉजिक-सीएमआरएल मामला: पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन को ईडी ने भेजा समन

कोच्चि, 9 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सलॉजिक-सीएमआरएल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीना विजयन को समन जारी किया है। उन्हें पूछताछ के लिए शुक्रवार को एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

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ईडी ने वीना विजयन के अलावा कथित वित्तीय अनियमितताओं की व्यापक जांच के तहत सीएमआरएल के आठ अधिकारियों को भी समन भेजे हैं।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई कोच्चि में हाल ही में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा के बाद की गई है, जिसमें ईडी के निदेशक राहुल नवीन ने जांच टीम को मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया था। पिछले दिनों हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी।

इसी दौरान, ईडी ने 242 फ्रीज किए गए बैंक खातों में जमा 18.36 करोड़ रुपए को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनमें से एक खाता वीना विजयन से जुड़ा है। निर्णायक प्राधिकरण की मंजूरी के बाद अन्य खातों में मौजूद फंड भी जब्ती की कार्यवाही के दायरे में आ सकते हैं।

एजेंसी हालिया छापों के दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और बैंकिंग रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। पूछताछ से पहले, ईडी अपनी तैयारी के तहत वीना विजयन के बैंक लॉकरों की जांच करने पर भी विचार कर रही है।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें सीएमआरएल ने वीणा विजयन से संबद्ध कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान किया, जो कथित रूप से प्रदान ही नहीं की गई थीं।

एक संबंधित घटनाक्रम में, कोच्चि की एक कंपनी कानून संबंधी अदालत ने निर्देश दिया है कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की चार्जशीट से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को सौंपे जाएं, जिससे एजेंसी को व्यापक रिकॉर्ड तक पहुंच मिलेगी।

अनुमान है कि एजेंसी को कुल 134 दस्तावेज सौंपे जाएंगे। इनमें कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिकॉर्ड शामिल हैं। वीना विजयन के अलावा, एक्सालॉजिक, सीएमआरएल और उनसे जुड़े अन्य व्यक्ति जांच के दायरे में हैं।

ईडी का कहना है कि उसकी जांच का मुख्य उद्देश्य फंड के प्रवाह का पता लगाना और लेन-देन से जुड़ी सेवाओं की प्रकृति की पुष्टि करना है।

--आईएएनएस

डीसीएच/