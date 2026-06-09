एआईएडीएमके में फूट: तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने 21 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई रद्द की

चेन्नई, 9 जून (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीटी प्रभाकर ने मंगलवार को घोषणा की कि पिछले महीने हुए विश्वास मत के दौरान तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने वाले 21 एआईएडीएमके विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द कर दी गई है। पार्टी नेतृत्व ने विधायकों के स्पष्टीकरण और माफी को स्वीकार कर लिया है।

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यह घटनाक्रम 13 मई को 234 सदस्यीय विधानसभा में हुए विश्वास मत के संदर्भ में सामने आया है, जिसमें टीवीके सरकार ने आसानी से जीत हासिल की थी।

विश्वास प्रस्ताव 144 मतों के पक्ष में और 22 मतों के विपक्ष में पारित हुआ, जबकि पांच सदस्यों ने मतदान से परहेज किया।

मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान वॉकआउट किया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने सरकार के समर्थन में मतदान किया, जिससे विपक्षी दल के भीतर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। मतदान के बाद, एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत इन 25 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए अध्यक्ष को एक याचिका दी।

मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष प्रभाकर ने कहा कि उन्हें इस मामले में पलानीस्वामी से चार अलग-अलग पत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि पत्रों की जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया कि एआईएडीएमके नेतृत्व ने 21 विधायकों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों को स्वीकार कर लिया है और विश्वास मत के दौरान उनके आचरण के लिए उन्हें क्षमा कर दिया है।

प्रभाकर ने कहा कि एडप्पाडी के. पलानीस्वामी द्वारा 13 मई, 2026 को भेजे गए पत्र में उल्लिखित अनुसार, मैं संबंधित सदस्यों की माफी स्वीकार कर रहा हूं और उनके खिलाफ सभी आगे की कार्रवाई रोक रहा हूं।

हालांकि, अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि एआईएडीएमके प्रमुख ने शेष चार विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था, जिनके स्पष्टीकरण को पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया।

इसी अनुरोध के आधार पर एआईएडीएमके विधायकों एस. जयकुमार, मरगथम कुमारवेल, सत्यबामा और इसाक्की सुब्बैया के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्रभाकर ने कहा कि उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों विधायकों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति की घोषणा बाद में की जाएगी।

इस फैसले से बागी एआईएडीएमके विधायकों में से अधिकांश पर अयोग्यता का खतरा टल गया है, जिन्होंने विश्वास मत के दौरान सरकार का समर्थन किया था। हालांकि, शेष चार विधायकों का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। यह घटनाक्रम विधानसभा में टीवीके सरकार की स्थिति को मजबूत करने वाले विश्वास प्रस्ताव के बाद एआईएडीएमके के भीतर जारी तनाव को उजागर करता है।

--आईएएनएस

एमएस/