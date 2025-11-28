बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, पार्टनर के प्रति होते हैं ईमानदार

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। अंक ज्योतिष में कहा जाता है कि जिन लोगों का मूलांक 4 होता है, वे लोग बहुत जिद्दी और अड़ियल स्वभाव के होते हैं। इन्हें समझना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये अपनी बात पर हमेशा अड़े रहते हैं और अक्सर किसी की सुनते नहीं।

ऐसा नहीं कि वे बुरे हैं, बस इन्हें लगता है कि इनकी सोच ही सबसे सही है। अगर आप इनके सामने अपनी राय रखेंगे, तो ये उसे नजरअंदाज कर देंगे या धीरे-धीरे अपनी बात मनवा लेंगे।

किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इनका स्वामी ग्रह राहु होता है और इसका असर इनके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई देता है। राहु का प्रभाव इन्हें जिद्दी और मजबूत बनाता है। जब ये किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं या किसी लक्ष्य को पाने का मन बना लेते हैं, तो उसे पूरा किए बिना ये लोग चैन से नहीं बैठते। अपनी राय और अपनी पसंद मनवाने में ये हमेशा आगे रहते हैं।

मूलांक 4 वाले लोग सिर्फ जिद्दी ही नहीं, भावुक भी होते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है और यह अपनी भावनाओं में पूरी तरह डूबे रहते हैं। इसलिए इनकी लव लाइफ आमतौर पर काफी अच्छी होती है। यह अपने पार्टनर के प्रति पूरी ईमानदारी और वफादारी दिखाते हैं। पार्टनर को खुश रखने में यह कोई कसर नहीं छोड़ते, हालांकि छोटी-छोटी बातों को दिल पर लगाना और भावनाओं में जल्दी बह जाना कभी-कभी इनके रिश्तों में मुश्किलें भी खड़ी कर देता है।

मूलांक 4 वाले लोग साहसी और खुशमिजाज भी होते हैं। जोखिम लेने से डरते नहीं हैं और हर चुनौती का सामना हिम्मत और जज्बे के साथ करते हैं। दोस्ती के मामले में ये लोग थोड़े चुनिंदा होते हैं। इनके बहुत दोस्त नहीं होते, लेकिन जो दोस्त होते हैं, उनके लिए यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों की मदद करना और किसी को भी मुश्किल समय में अकेला न छोड़ना इनका स्वभाव है।

इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इनके करीब होते हैं, वे इनके भरोसे और प्यार को समझते हैं। अगर आप इनके स्वभाव को समझ लें और इनके जिद को प्यार और समझदारी से संभालें, तो इनके साथ रिश्ते बेहद खूबसूरत और लंबे समय तक टिकते हैं।

