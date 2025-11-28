भारत स्काउट एंड गाइड संस्था दशकों से राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका कर रहा अदा: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, 28 नवंबर (आईएएएनएस)। भारत स्काउट एंड गाइड की डायमंड जुबली एवं 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड संस्था दशकों से राष्ट्र निर्माण, युवा नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुशासन आधारित कार्य संस्कृति को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की प्रेरक उपस्थिति ने स्काउट-गाइड आंदोलन की गरिमा को बढ़ाया है। उन्होंने आयोजन समिति, प्रशिक्षकों, स्वयंसेवकों और प्रतिभागियों को सफल आयोजन एवं उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड संस्था दशकों से राष्ट्र निर्माण, युवा नेतृत्व, सामाजिक उत्तरदायित्व और अनुशासन आधारित कार्य संस्कृति को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। स्काउट-गाइड युवाओं में सेवा, समर्पण, चरित्र निर्माण और स्वावलंबन जैसे मूल्य स्थापित करती है, जो उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं।

उन्होंने कहा कि डायमंड जुबली संस्था की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में देशभर से आए हजारों स्काउट-गाइड्स ने कौशल, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का मजबूत संदेश दिया है। यह आयोजन भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा और क्षमताओं का जीवंत प्रदर्शन है।

मौर्य ने बताया कि समापन से पूर्व अटल स्टेडियम लोक संस्कृति, कला और विविधताओं के संगम का केंद्र बना रहा। विदेशी कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों, इंटरनेशनल नाइट्स और एथनिक फैशन शो में प्रतिभागियों ने स्थानीय परिधानों के साथ विविध सांस्कृतिक छटा बिखेरी।

जम्बूरी में तैयार किए गए अस्थायी टेंट नगर में सभी राज्यों के आकर्षक मुख्य द्वारों ने देश की संस्कृति, भाषा, पहनावा, परंपरा और महापुरुषों की झांकियों को जीवंत किया। सजावट प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार स्काउट-गाइड गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशिक्षण, शिविरों और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने सभी स्काउट-गाइड सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यदि भारत की युवा शक्ति चरित्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर रही तो देश विश्व के सर्वोत्तम राष्ट्रों में अपना स्वर्णिम स्थान सुनिश्चित करेगा।

-- आईएएनएस

विकेटी/एमएस