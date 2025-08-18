बिहार: सीएम नीतीश ने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए दी शुभकामनाएं, जदयू के समर्थन की पुष्टि की

पटना, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी और जनता दल (यूनाइटेड) के समर्थन की बात कही।

सी.पी. राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इस निर्णय का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। जदयू सी.पी. राधाकृष्णन जी का समर्थन करेगा। उन्हें शुभकामनाएं।"

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह पद खाली है। अब एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने रविवार शाम इसका ऐलान किया। इस निर्णय के बाद एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की तरफ से राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

इससे पहले शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'एक्स' पर लिखा, "शिवसेना पार्टी की ओर से, मैं आदरणीय राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को समर्थन देने की घोषणा करता हूं, जिन्हें एक सांसद के रूप में संसदीय कार्यों का लंबा अनुभव है और एक राज्यपाल के रूप में प्रशासनिक कार्यों का गहन ज्ञान है।"

उन्होंने आगे कहा, "राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुनकर, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राजनीतिक क्षेत्र में एक अनुभवी, बुद्धिमान, ईमानदार और देशभक्त व्यक्तित्व को सम्मान दिया है। साथ ही, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पर हार्दिक बधाई। चूंकि इस चुनाव में उनकी जीत निश्चित है, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल सफल हो और देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए उनका कार्यकाल बेहतरीन हो।"

एनसीपी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी एक्स पर लिखा, "महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि निर्वाचित होने के बाद, उनका दीर्घकालिक अनुभव और समर्पण इस उच्च संवैधानिक पद को और समृद्ध करेगा। उन्हें शुभकामनाएं।"

