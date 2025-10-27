बिहार: राजद ने प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल सहित 27 नेताओं को किया निष्कासित

पटना, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अब बागी हो चुके नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार राजद ने सोमवार को प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल सहित 27 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। जिन नेताओं पर गाज गिरी है, उनमें कई विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हैं।

पार्टी से निष्कासित किए जाने वालों में प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल के अलावा विधायक छोटे लाल राय, परसा, पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, पूर्व एमएलए अनिल सहनी, सरोज यादव, पूर्व एमएलसी गणेश भारती, विधायक मोहम्मद कामरान, पूर्व एमएलए अनिल यादव, अक्षय लाल यादव और राम सखा महतो शामिल हैं।

इसके अलावा, राज्य परिषद सदस्य अविनाश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव, राजीव कुशवाहा, दरभंगा, महेश प्रसाद गुप्ता, वकील प्रसाद यादव, पूनम देवी गुप्ता और मोतिहारी पर भी गाज गिरी है। इसी तरह सुबोध यादव, प्रदेश महासचिव सुरेंद्र प्रसाद यादव, अनिल चंद्र कुशवाहा, नीरज राय, अजित यादव, मोती यादव, राम नरेश पासवान और अशोक चौहान को भी पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है।

बिहार राजद के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार चुनाव 2025 के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के साथियों के द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में या राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ दल विरोधी आचरण, क्रियाकलाप एवं प्रतिकूल सक्रिय गतिविधियां करने के बारे में पार्टी के राज्य मुख्यालय को अधिकृत सूचना प्राप्त हुई है।

उसी के आधार पर पार्टी ने इन नेताओं को प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।

बता दें कि इंडिया महागठबंधन के तहत राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी और वाम दल भी शामिल हैं।

