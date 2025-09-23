भारत समाचार

Sep 23, 2025, 11:21 AM
बिहार में कांग्रेस आरजेडी की कृपा पर टिकी है: रामकृपाल यादव

पटना, 23 सितंबर (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो गई। कांग्रेस की इस बैठक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तल्ख टिप्पणी की।

रामकृपाल यादव ने सवाल करते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी बिहार में यहां जिंदा है क्या? पार्टी 1990 के बाद ही खत्म हो गई और उसका वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पास चला गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब राजद की कृपा पर जीवित है।

उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जो आजादी के बाद शायद पहली बार हो रहा है। हालांकि, इससे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होगा। कांग्रेस और राजद के बीच अंदरूनी तनाव है, खासकर वोट अधिकार यात्रा को लेकर, जिसके जरिए कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम गई। वे चुप हो गए। इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस और राजद के बीच जबरदस्त अंतर्कलह है और कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।

वहीं, भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि कांग्रेस की बैठक का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद कांग्रेस को अब बिहार में बैठक करने की सूझी है, जबकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया।

सिग्रीवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की यह बैठक सत्ता की लालसा से प्रेरित है, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर सत्ता में रहते हुए चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, खेल घोटाला, वर्दी घोटाला और दवा घोटाला जैसे कांड करने का आरोप लगाया।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ऐसे घोटालेबाजों के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार विकास के रास्ते पर है और 'मोदी है तो मुमकिन है' का नारा लोगों के दिलों में उतर चुका है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि 2025 में नीतीश कुमार की सरकार फिर बनेगी, जो नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार को विकसित बनाएगी, और बिहार के विकास से देश भी विकसित होगा।

--आईएएनएस

पीएसके

