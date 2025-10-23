बिहार में एनडीए के पास न विजन है और न चेहरा: कृष्णा अल्लावरु

पटना, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में गठबंधन समन्वय समिति के प्रमुख तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा कर दी है। इसके बाद कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने गुरुवार को कहा कि एनडीए के पास न विजन है, न चेहरा है।

उन्होंने कहा कि बिहार में 20 सालों से एनडीए की सरकार है, और 11 वर्षों से केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन आज उनके पास रिपोर्ट कार्ड भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एनडीए को बताना चाहिए कि उन्होंने कमाई के लिए क्या काम किए और शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए उनके पास क्या रिपोर्ट कार्ड है।

कांग्रेस के नेता कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि एनडीए को यह भी बताना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन ने बिहार के लिए विजन दिखाया है। हम एक विजन के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे पास विजन भी है और चेहरा भी है। हम लोगों ने शिक्षा, रोजगार सहित महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक विजन बनाया है और गठबंधन में एकजुटता भी है।

उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार की जनता इस चुनाव में बदलाव के लिए वोट करेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी।

इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने गुरुवार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही, मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि इस गठबंधन में शामिल सभी दलों ने यह निर्णय लिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री बनेंगे।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी