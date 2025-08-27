बिहार में बनेगी भगवाधारी सरकार, सनातन और हिंदुत्व अटल: टी राजा सिंह

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना के गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में जल्द ही "भगवाधारी सरकार" बनेगी, जिसे कोई ताकत रोक नहीं सकती।

राजा सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस हमेशा "वोट चोरी" जैसे अनैतिक कार्यों में लिप्त रहती है, जबकि बीजेपी ईमानदारी से राजनीति करती है।

टी राजा सिंह ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने कहा, "मैं बीजेपी में नहीं हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का समर्थन करता हूं, क्योंकि यह पार्टी देश और धर्म के लिए ईमानदारी से काम करती है।"

उन्होंने बीजेपी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह पार्टी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश और संस्कृति के उत्थान के लिए काम करती है।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग केवल राजनीति और मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सनातन और हिंदुत्व को मिटाने की किसी में हिम्मत नहीं है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास सनातन धर्म की रीढ़ है। सनातन और हिंदुत्व को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह अमर है और हमेशा रहेगा। बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है और वह ऐसी सरकार चाहती है जो उनकी आस्था और संस्कृति का सम्मान करे।

राजा सिंह ने दावा किया कि बिहार में "भगवा" सोच वालों की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि लोग अब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की "वोट बैंक की राजनीति" से तंग आ चुके हैं।

--आईएएनएस

एकेएस/डीएससी