बिहार : कटिहार में कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा

कटिहार, 29 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के कटिहार जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र में आयकर विभाग ने शुक्रवार की सुबह मशहूर मक्का व्यवसायी राजेश चौधरी के आवास और गोदामों समेत दर्जनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में फैले उनके अलग-अलग ठिकानों पर एक ही समय पर की गई, जिससे पूरे कारोबारी वर्ग में हड़कंप मच गया।

सुबह-सुबह की गई इस कार्रवाई में आयकर विभाग की टीमें भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ राजेश चौधरी के सेमापुर स्थित आवास पर पहुंचीं। जानकारी सामने आई कि आयकर विभाग की टीमें दस्तावेज, लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड और संपत्ति से संबंधित कागजात की गहन जांच कर रही हैं।

अचानक हुई इस छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग राजेश चौधरी के आवास के बाहर जमा हुए। राजेश चौधरी को कटिहार जिले का सबसे बड़ा मक्का व्यापारी माना जाता है। व्यापार जगत में उनकी अच्छी पकड़ और प्रभावशाली छवि रही है। यही कारण है कि इस कार्रवाई को लेकर कारोबारी वर्ग में भी खलबली मच गई।

छापेमारी को लेकर अभी तक आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल, छापेमारी की कार्रवाई जारी है और संबंधित दस्तावेजों की जांच में अधिकारी जुटे हुए हैं।

--आईएएनएस

डीसीएच/