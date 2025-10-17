बिहार चुनाव: मोहनिया से प्रत्याशी बनाए जाने पर गीता पासी ने जन सुराज का जताया आभार

मोहनिया, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जन सुराज ने मोहनिया (अनुसूचित) सीट से गीता पासी को टिकट दिया है। इसके लिए गीता पासी ने पार्टी का आभार जताया।

भाजपा को मोहनिया विधानसभा सीट पर बड़ा झटका लगा है। जिले के मोहनिया से दूसरी बार जिला परिषद सदस्य रह चुकीं गीता पासी ने भाजपा से टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ दी और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया। जन सुराज ने उन्हें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित मोहनिया विधानसभा सीट से अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। गीता शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी।

जन सुराज के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए गीता पासी का मोहनिया में ढोल-नगाड़े, गाजे-बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गीता भावुक हो गईं और बीच में ही रो पड़ीं।

उन्होंने कहा, "मोहनिया विधानसभा की जनता लंबे समय से मेरी उम्मीदवारी की मांग कर रही थी। 2023 में मैंने भाजपा जॉइन की थी। मुझे टिकट देने का आश्वासन देकर भाजपा में शामिल कराया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। अब जन सुराज ने मुझे मौका दिया है तो इस अवसर के लिए उन्हें धन्यवाद।"

उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के पिछड़े वर्गों, खासकर दलित समुदाय की आवाज बनेंगी और विकास के लिए कटिबद्ध रहेंगी।

बता दें कि भाजपा ने हाल ही में अपनी तीसरी उम्मीदवार सूची जारी की, जिसमें मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया। इससे गीता पासी नाराज हो गईं। संगीता कुमारी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन बाद में भाजपा में वापसी की।

--आईएएनएस

