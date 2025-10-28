बिहार चुनाव की टाइमिंग बिल्कुल सही, स्थिति एनडीए के पक्ष में: मंत्री अशोक चौधरी

पटना, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की टाइमिंग को बिल्कुल सही बताया। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि छठ के बाद नवंबर में चुनाव कराने का फैसला बिल्कुल सही है।

उन्होंने कहा कि छठ पर अधिकांश बिहारवासी दूसरे राज्यों से घर लौटते हैं। इस बीच चुनाव होने पर वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर लेंगे।

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूं कि बिहार में नवंबर के महीने में ही चुनाव हो रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे मतदान ज्यादा हो पाता है। बिहार में आमतौर पर चुनाव के दौरान छठ और दीपावली का संयोग पैदा हो ही जाता है। बिहार में चुनाव के दौरान इस तरह की स्थिति पिछले लंबे समय से पैदा हो रही है।

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में चुनाव लोकतंत्र के लिए बड़ा पर्व हो जाता है। इस खास मौके पर अधिकांश संख्या में लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यह अच्छी बात है।

रही बात बिहार में राजनीतिक स्थिति कैसी चल रही है, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में मौजूदा स्थिति पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। इसकी मूल वजह पिछले दो दशकों में एनडीए सरकार की तरफ से किए विकास कार्य है।

मंत्री अशोक चौधरी ने पिछले दो दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को अतुलनीय बताया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया कि बिहार में कोई भी व्यक्ति विकास से अछूता नहीं रहा। समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को विकास से संबंधित कार्यों का लाभ मिले। समाज का कोई भी वर्ग विकास से अछूता नहीं रहे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को आम तक पहुंचाने का काम किया है। आज की तारीख में उनके नेतृत्व में प्रदेश में चौतरफा विकास से संबंधित कार्य हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम किया है। निश्चित तौर पर इसका असर आगामी चुनाव में मतदाताओं पर पड़ेगा।

