भाजपा सांसद बोले, 'राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप बेबुनियाद'

Aug 08, 2025, 12:15 PM
नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कथित तौर पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर हमलावर हैं। उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद बताया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप पर भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने कहा, "राहुल गांधी अनावश्यक रूप से समस्या खड़ी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी पर अनावश्यक अस्पष्ट आरोप लगा रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कल बैठक में कागजों का बंडल दिखाया। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने इसे क्यों नहीं पेश किया? उन्होंने अदालत में इसे चुनौती क्यों नहीं दी?"

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "आज यह तय करना मुश्किल है कि कौन मतदाता किसे वोट देगा। अगर वैध मतदाता जो सूची से हटना नहीं चाहते, उनका नाम सूची से हट जाए, तो यह एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी को उन मतदाताओं के नाम, जिनके नाम हटाए जाने का दावा वे कर रहे हैं, सबूत के साथ चुनाव आयोग को दिखाने चाहिए। अभी तक किसी भी मतदाता का नाम जोड़ा या हटाया गया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। यह एक गंभीर सवाल है, और चुनाव आयोग सही जवाब मांग रहा है।"

राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा, "राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन क्या किया जा सकता है? वहां सब पारिवारिक मामला है। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है, तो उन्हें उस परिवार के सामने झुकना होगा; वहां चीजें ऐसे ही चलती हैं।"

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी पुरस्कार के हकदार हैं। उन्होंने किसी भी राजनेता द्वारा बोले गए सबसे बड़े झूठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राहुल गांधी लोकतंत्र में जनता का अविश्वास पैदा करना चाहते हैं क्योंकि वह लोगों का विश्वास जीतने में असमर्थ हैं।"

--आईएएनएस

एससीएच/केआर

