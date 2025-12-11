भाजपा का कांग्रेस पर हमला, रोहन गुप्ता बोले- सत्र शुरू होते ही राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं

अहमदाबाद, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने आईएएनएस से बातचीत में विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी के विदेश जाने पर सवाल उठाया और कहा कि अगले हफ्ते जब लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा होगा, तब राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं। रोहन गुप्ता ने कहा कि हर बार ऐसा ही होता है, जब भी संसद में कोई महत्वपूर्ण बहस या बड़ा मुद्दा होता है तो राहुल गांधी देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा कहता है कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, हमें रोका जाता है, लेकिन जब सत्र चलता है और उन्हें मौका मिलता है, तब वे खुद विदेश चले जाते हैं। इससे उनकी गंभीरता ही नजर नहीं आती।

रोहन गुप्ता के मुताबिक, विपक्ष लगातार संसद का समय बर्बाद करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि संसद का सत्र उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। जब मुद्दे उठाने का समय आता है, तब विदेश चले जाना क्या साबित करता है? यह जनता भी देख रही है।

उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास छह विधायक हैं, लेकिन इतने समय बाद भी वे अपना नेता नहीं चुन पाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का आलाकमान फैसला लेने की स्थिति में ही नहीं है। हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए गुप्ता ने कहा कि वहां भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुनने में महीनों लगा देती है। जब आप अपने ही घर का फैसला नहीं ले सकते, तो जनता की समस्याओं पर क्या काम करेंगे?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देती है। दरबारी नेता अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं और जनता का गुस्सा किसी और पर डाल दिया जाता है, लेकिन जनता सब देख रही है और जवाब भी जरूर देगी।

राहुल गांधी के उस बयान पर भी गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी जिसमें राहुल ने अमित शाह को डिबेट की चुनौती दी थी। इस पर उन्होंने कहा कि संसद की बहस पूरे देश ने देखी। एक तरफ तथ्य, नियम और संविधान का हवाला था और दूसरी तरफ केवल आरोप। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा, 'जिन गलतियों की बात की गई थी, उन्हें चुनाव आयोग ने ठीक किया, तो एसआईआर का विरोध क्यों?'

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गलतियां हैं, एड्रेस गलत हैं, कई नाम दो-दो जगह हैं और चुनाव आयोग का काम ही है इनको ठीक करना। जब वही आयोग ये गलतियां सुधार रहा है तो उसी पर सवाल क्यों?

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का "वोट चोरी" वाला मुद्दा बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। बिहार चुनाव में भी उन्होंने इसे उठाया नहीं, लेकिन चुनाव हारते ही ठीकरा इसी पर फोड़ दिया।

इस दौरान उन्होंने नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस में जो आरोप लगे हैं कि पैसे के बदले पद देने की बात होती थी, उस पर पार्टी कोई सफाई नहीं देती। बल्कि जो नेता सच बोलते हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हो या कोई भी राज्य, जब भी कोई सच बताता है, उसे पार्टी निकाल देती है। सीनियर नेताओं ने पैसा मांगने के आरोप लगाए हैं। अगर ये गलत हैं, तो कांग्रेस जवाब क्यों नहीं देती? पंजाब जैसी मजबूत जगह पर भी उन्होंने सरकार खो दी।

--आईएएनएस

पीआईएम