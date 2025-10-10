बेंगलुरु में 13 अक्टूबर को 'राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार' कार्यक्रम, विजया रहाटकर सुनेंगी समस्याएं

भारत समाचार

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में महिला आयोग 'राष्ट्रीय महिला आयोग – आपके द्वार' पहल के तहत बेंगलुरु में महिला महा जनसुनवाई का आयोजन कर रहा है। यह जनसुनवाई 13 अक्टूबर को दोपहर 12:00 बजे से संभ्रम सभांगण, सुधारात्मक संस्थान परिसर, डॉ. एम.एच. मैरीगौड़ा रोड, बेंगलुरु में होगी।

इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित समाधान और उनकी समस्याओं का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर उपस्थित रहेंगी। उनके साथ जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद होंगे, ताकि महिलाओं के मुद्दों का संवेदनशील और त्वरित समाधान हो सके।

यह जनसुनवाई महिलाओं को अपनी शिकायतें सीधे महिला आयोग के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनकी समस्याओं का यथाशीघ्र निपटारा हो सके।

विजया रहाटकर 12 से 14 अक्टूबर तक बेंगलुरु प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेंगी। साथ ही, वे राज्य के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगी। इस प्रवास का उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को और सुदृढ़ करना है।

महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए आयोग यशोदा एआई कार्यक्रम संचालित कर रहा है, जिसके तहत महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाता है। बेंगलुरु में इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाएगा, जो महिलाओं को तकनीकी कौशल से लैस करेगा। इसके अतिरिक्त युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'कैम्पस कॉलिंग' कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसमें युवाओं को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया जाएगा।

विजया रहाटकर बेंगलुरु में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ 'मानव तस्करी के विरुद्ध कार्यक्रम' में भी हिस्सा लेंगी। यह कार्यक्रम मानव तस्करी जैसे गंभीर सामाजिक अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर केंद्रित होगा। साथ ही, वे सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों से भी संवाद करेंगी ताकि सामुदायिक स्तर पर महिलाओं के लिए बेहतर सहयोग सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग बेंगलुरु और आसपास की सभी महिलाओं से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं को इस जनसुनवाई में प्रस्तुत करें। महिला आयोग का लक्ष्य हर महिला को त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान प्रदान करना है। जनसुनवाई से संबंधित जानकारी के लिए 7011972862 पर संपर्क किया जा सकता है।

