भारत समाचार

अयोध्या पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, राम मंदिर और हनुमान गढ़ी में की प्रार्थना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 17, 2025, 01:58 AM

अगरतला, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने गुरुवार को अपनी पत्नी स्वप्ना साहा के साथ अयोध्या स्थित राम मंदिर और हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री साहा लंबे समय से भगवान रामलला के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे। एक फेसबुक पोस्ट में साहा ने कहा, "धर्म और भक्ति की पावन भूमि अयोध्या में श्री रामलला के दिव्य दर्शन पाकर अत्यंत धन्य महसूस कर रहा हूं। भगवान राम से त्रिपुरा के लिए दिव्य आशीर्वाद, सुख और समृद्धि की प्रार्थना की।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने पहले भी रामलला के दर्शन की कोशिश की थी। लेकिन, भारी भीड़ के कारण मैं नहीं आ पाया था। हालांकि, अब मैं आखिरकार रामलला के दर्शन के लिए आ गया हूं। रामलला के दर्शन से पहले, मैं यहां भगवान हनुमान के दर्शन के लिए आया था और इसके बाद, मैं रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा। लखनऊ में अपने कॉलेज के दिनों में भी मैंने आने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि कहते हैं, सही समय आने पर सब कुछ हो जाता है। इसलिए मैं यहां आया हूं।"

उन्होंने कहा कि मैंने भगवान हनुमान और रामलला के समक्ष त्रिपुरा और पूरे देश के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई दी और उन्हें त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आने का निमंत्रण दिया, जो हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले 51 शक्तिपीठों में से एक है।

साहा ने आगे कहा, "दिपावली एक ऐतिहासिक दिन है, जब भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे। यह इतिहास सभी जानते हैं और दिपावली के इस अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी राम मंदिर निर्माण के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह एक बड़ी चुनौती थी और उन्होंने इसे पूरा किया।"

--आईएएनएस

पीएसके/एससीएच

Related posts

Loading...

More from author

Loading...