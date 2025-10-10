भारत समाचार

अयोध्या: मकान में विस्फोट से पांच की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Oct 10, 2025, 03:15 AM
अयोध्या, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में गुरुवार को एक घर में धमाका होने से वह गिर गया। इस हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बताया कि थाना पूरा कलंदर के पगला भारी गांव से खबर मिली कि गांव के बाहर बने एक मकान की छत गिर गई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। राहत और बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस हादसे में पांच लोगों के मरने की खबर है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहां भारी मलबा था, जिसे हटा दिया गया।

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि बर्तन क्षतिग्रस्त होकर बिखरे हुए हैं। आसपास के खेतों में लगी फसलों की भी जांच की जा रही है। सभी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि यह मकान पप्पू गुप्ता का है, जो पहले गांव में रहते थे और अब कुछ समय से इस मकान में रह रहे थे। उनके परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि आसपास कोई पड़ोसी नहीं है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी निखिल टी ने बताया कि विस्फोट के बाद एक मकान की छत गिरने की सूचना मिली थी। तत्काल राहत बचाव का कार्य शुरू किया है। मकान का मलबा हटा दिया है। पांच लोगों की मौत को अस्पताल ने डिक्लेयर किया है। घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। अभी तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है।

उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किचन में गैस और कुकर की वजह से विस्फोट हुआ है। घटना की जांच के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। प्रशासन ने हादसे के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है। घटना ने इलाके में भय और अफरा-तफरी का माहौल बना दिया है। सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं।

-- आईएनएस

विकेटी/पीएसके

