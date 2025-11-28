भारत समाचार

अवंतीपोरा में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

जम्मू, 28 नवंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस को आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। अवंतीपोरा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और आतंकवादियों की मदद करने वाले एक आतंकवादी साथी को गिरफ्तार किया।

नानेर मिदूरा में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पक्के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, अवंतीपोरा पुलिस ने 42 आरआर और 180 बीएन सीआरपीएफ के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

सर्च के दौरान जेईएम से जुड़े एक आतंकवादी साथी को पकड़ा गया है, जिसकी पहचान नजीर अहमद गनई, पुत्र अब्दुल अजीज गनई, गनई मोहल्ला नानार निवासी के रूप में हुई।

गिरफ्तार आतंकवादी से लगातार पूछताछ की गई और इस दौरान उसने कई खुलासे किए। पूछताछ के दौरान आरोपी के बाग में ही मौजूद एक आतंकवादी ठिकाने का पता चला। यहां पर छापेमारी की गई। ठिकाने से सिक्योरिटी फोर्स को 2 हैंड ग्रेनेड, 1 डेटोनेटर और विस्फोटक जैसे सामान मिले, जिन्हें आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया गया।

प्रोसेस के मुताबिक, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ठिकाने को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी साथी पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा के त्राल और अवंतीपोरा इलाकों में सक्रिय जेईएम आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने में एक्टिव रूप से शामिल रहा है। वह लगातार मदद करता रहा है।

पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा में कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट करने के लिए अवंतीपोरा पुलिस पूरी तरह तैयार है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को कश्मीर घाटी के सात जिलों और राजधानी श्रीनगर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों के परिसरों की तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शोपियां, अनंतनाग, अवंतीपोरा, कुलगाम, हंदवाड़ा, बडगाम और पुलवामा में तलाशी ली गई। इस दौरान बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया और उनकी जांच की जा रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

