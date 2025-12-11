अरुणाचल प्रदेश में ट्रक हादसे पर खरगे, प्रियंका समेत राहुल गांधी ने जताया दुख

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के चागलागाम क्षेत्र में खाई में ट्रक गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे के बाद सेना ने बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने दुःख व्यक्त किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना में कई मजदूरों की जान गई है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से पीड़ित परिवारों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मल्लिकार्जुन ने एक पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, "अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में हुए भयानक ट्रक हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें असम के कई मजदूरों की जान चली गई है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं, और हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे पीड़ित परिवारों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा दें।"

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए घायलों के जल्द शीघ्र होने की कामना की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में ट्रक के खाई में पलटने से कई असमी मजदूरों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो लापता हैं उनके जल्द से जल्द पाए जाने की आशा के साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

इसके साथ ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक्स पर इस घटना को लेकर पोस्ट किया और लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में ट्रक के खाई में गिरने के चलते असम के कई मज़दूरों की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। लापता एवं घायल लोगों की कुशलता की कामना करती हूं।

ट्रक पर 21 मजदूर सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में लगभग सभी मजदूरों की मौत हो गई हो गई है।

