अंजॉ सड़क हादसा: 200 मीटर गहरी खाई से 6 शव बरामद, लापता लोगों के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी

ईटानगर, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद चल रहा खोज और बचाव अभियान दूसरे दिन भी जारी है। यह हादसा 8 दिसंबर को हायुलियांग–मेटेंग्लियांग–चागलागाम (एचएमसी) सड़क पर चागलागाम सर्किल के पास हुआ था, जब एक मिनी डंपर अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय चालक सहित कुल 22 लोगों के वाहन में सवार होने की जानकारी सामने आई है।

हादसे की जानकारी दो दिन बाद 10 दिसंबर की शाम को तब मिली, जब एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति किसी तरह खाई से निकलकर पास के एक सेना शिविर तक पहुंचा। सेना के जवानों ने उसे तत्काल प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, डिब्रूगढ़ भेजा गया। इसके बाद अंजॉ जिला प्रशासन को घटना की सूचना दी गई और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने तुरंत आवश्यक कदम उठाए।

11 दिसंबर की रात करीब 1 बजे डिप्टी कमिश्नर सह अध्यक्ष डीडीएमए अंजॉ की ओर से 21 लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की तैनाती का लिखित अनुरोध किया गया। इसके बाद डिब्रूगढ़ स्थित 12वीं एनडीआरएफ बटालियन से एक विशेष टीम को रवाना किया गया। यह स्थान हादसे की जगह से लगभग 300 किलोमीटर दूर है।

एनडीआरएफ की टीम 11 दिसंबर की सुबह डिब्रूगढ़ से रवाना हुई और शाम तक मेटेंग्लियांग, अंजॉ जिला पहुंची। जिला प्रशासन के साथ समन्वय में टीम ने वहीं रात्रि विश्राम किया।

इस बीच उसी दिन सेना, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और स्थानीय स्वयंसेवकों ने जिला प्रशासन की निगरानी में खोज अभियान शुरू किया। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त वाहन और अधिकांश पीड़ितों का पता लगा लिया, लेकिन खाई की गहराई लगभग 200 मीटर होने के कारण शवों को सड़क तक लाना संभव नहीं हो पाया। इसके लिए विशेष रस्सी आधारित रेस्क्यू टीम और अनुभवी पर्वतारोहियों की आवश्यकता थी।

12 दिसंबर की सुबह एनडीआरएफ टीम मेटेंग्लियांग से घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर टीम ने खाई और इलाके का आकलन किया और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया।

एनडीआरएफ के जवानों ने सड़क से खाई के तल तक रस्सियों के सहारे सुरक्षित पहुंच मार्ग बनाया। लगभग 200 मीटर की सीधी ढलान को पार कर टीम नीचे पहुंची और शवों को एक-एक कर ऊपर लाया गया।

12 दिसंबर की शाम तक कुल 6 शवों को खाई से निकालकर सड़क तक लाया गया और जिला प्रशासन तथा असम के तिनसुकिया जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नागरिक पुलिस को सौंप दिया गया।

