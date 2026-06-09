ऐतिहासिक कीर्तिमान : मोदी सरकार के 12 साल, 'राष्ट्र प्रथम से राष्ट्र निर्माण तक' की गौरवशाली यात्रा

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, सुधारों और कल्याणकारी पहलों को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

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यह अभियान '12 साल विश्वास के, विकास के, जन-कल्याण के' (12 वर्ष: विश्वास, विकास और जन-कल्याण के) थीम के तहत चलाया जा रहा है। यह समावेशी विकास, राष्ट्रीय विकास और नागरिक कल्याण पर सरकार के जोर को दर्शाता है।

सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और कई अन्य भारतीय भाषाओं में पांच विशेष पुस्तिकाएं जारी की हैं, जिनमें मोदी सरकार के 12 साल के सफर को दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य सरकार के सफर का व्यापक विवरण प्रस्तुत करना है।

ये पुस्तिकाएं मिलकर सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णयों को दर्शाती हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से किए गए अन्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

विश्लेषकों का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के प्रयासों ने भारत के विकास पथ को आकार दिया है।

'राष्ट्र प्रथम' पुस्तिका राष्ट्रीय हित पर केंद्रित ऐतिहासिक निर्णयों और विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तिका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक क्षमताओं और वैश्विक स्तर पर स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित करती है।

यह सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर सहित महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियों को उजागर करती है। यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई कल्याणकारी पहलों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है।

पुस्तिका शासन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देती है।

'राष्ट्र निर्माण ही मिशन है' नामक पुस्तिका में सरकार के आधुनिक, आत्मविश्वासी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न विषयों और लक्ष्यों के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों को सार्वजनिक किया गया है।

प्रमुख लक्ष्य हैं: नई अर्थव्यवस्था, नया भारत, नया आत्मविश्वास, भारत के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण, प्रत्येक व्यक्ति तक तकनीकी परिवर्तन। व्यापार में सुगमता: सभी के लिए व्यापार को सरल बनाना। जीवन में सुगमता: सरल जीवन, सशक्त नागरिक। और, पूर्वोत्तर भारत: भारत के विकास को गति प्रदान करना।

इस प्रकाशन में प्रमुख आर्थिक सुधारों, डिजिटल परिवर्तन पहलों, अवसंरचना परियोजनाओं और देश भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

'सशक्तीकरण से समृद्धि तक' नामक पुस्तिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तिका का मुख्य केंद्र बिंदु मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक लागू की गई महिला-केंद्रित नीतियां और कार्यक्रम हैं।

शिक्षा, उद्यमिता, शासन और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों को भी इसमें विस्तार से दर्शाया गया है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, नेतृत्व के अवसर और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है। भारत के विकास में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित किया गया है।

'विरासत भी, विकास भी' नामक पुस्तिका भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के संरक्षण के साथ-साथ तीव्र आधुनिकीकरण को संतुलित करने के सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है।

यह पुस्तिका ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक केंद्रों के जीर्णोद्धार, संरक्षण और संवर्धन के लिए की गई पहलों को प्रदर्शित करती है। साथ ही, देशभर में अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और शहरी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

'राष्ट्र निर्माण' पुस्तिका में पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अवसंरचना विकास प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

इस पुस्तिका में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा, आवास और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाओं को व्यापक रूप से दर्शाया गया है। प्रकाशन में बताया गया है कि किस प्रकार अवसंरचना विकास को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का प्रमुख माध्यम माना गया है।

साथ ही, इस अभियान का एक प्रमुख विषय सार्वजनिक सेवा और समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रचार सामग्री में 'स्वस्थ भारत, मजबूत भारत' की परिकल्पना के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन, किसानों के कल्याण, मध्यम वर्ग के समर्थन और स्वास्थ्य सेवा विस्तार पर केंद्रित पहलों को उजागर किया गया है।

--आईएएनएस

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