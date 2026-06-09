अंबाला हवाई अड्डा जल्द ही चालू होने वाला है: केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा

चंडीगढ़, 9 जून (आईएएनएस)। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मंगलवार को कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन से पहले देश में केवल 74 हवाई अड्डे चालू थे। आज यह संख्या बढ़कर 164 हो गई है।

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उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अंबाला छावनी में नवनिर्मित घरेलू हवाई अड्डा (सिविल एन्क्लेव) देश का 165वां चालू हवाई अड्डा बन जाएगा और यहां से उड़ान सेवाएं बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी।

राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ नवनिर्मित घरेलू हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वर्मा ने कहा कि विज के नेतृत्व में अंबाला छावनी में विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।

उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना में योगदान के लिए विज, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सभी विभागों, अधिकारियों और इंजीनियरों को बधाई दी।

निरीक्षण के दौरान, विज ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि अंबाला छावनी हवाई अड्डा देश के सबसे पुराने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक है।

उन्होंने कहा कि इसके रणनीतिक महत्व के कारण, अंग्रेजों ने भी अपने शासनकाल में अंबाला को हवाई अड्डे के रूप में चुना था।

उन्होंने बताया कि रनवे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे चौबीसों घंटे और हर मौसम में सुरक्षित विमान संचालन संभव है। घरेलू हवाई अड्डा लगभग 20 एकड़ में फैला है और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विमानन केंद्र के रूप में कार्य करने की उम्मीद है।

विज ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि अंबाला छावनी उत्तर भारत के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है, जहां प्रतिदिन लगभग 276 ट्रेनें आती-जाती हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों से लाखों यात्री इस जंक्शन से होकर गुजरते हैं।

विज ने कहा कि हवाई अड्डे के संचालन की शुरुआत से क्षेत्रीय संपर्क में काफी मजबूती आएगी और कई एयरलाइन कंपनियों ने पहले ही उड़ानें संचालित करने के लिए आवेदन कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं शुरू करने में कोई तकनीकी बाधा नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि घरेलू उड़ानों के लिए पार्किंग स्थलों की व्यवस्था भी अंतिम रूप दे दी गई है। केवल कुछ छोटे-मोटे काम बचे हैं, जिनके अगले सप्ताह तक पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद हवाई अड्डा पूरी तरह से चालू हो जाएगा।

--आईएएनएस

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