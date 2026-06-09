अभिषेक बनर्जी ने बंगाल सीआईडी ​​के तीसरे नोटिस को किया नजरअंदाज, और समय मांगा

कोलकाता, 9 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा जारी लगातार तीसरे नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। यह नोटिस राज्य विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण पदों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पार्टी के कुछ विधायकों के हस्ताक्षरों में विसंगति के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए भेजा गया था।

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पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी फिलहाल दिल्ली में हैं और मंगलवार को शाम 5 बजे तक कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी ​​मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर उपस्थित नहीं हुए।

राज्य पुलिस के सूत्रों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने सीआईडी ​​को एक पत्र भेजकर कोलकाता से बाहर होने के कारण उपस्थित होने के लिए और समय मांगा।

अपने पत्र में अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ में होने वाली सुनवाई का भी उल्लेख किया था। यह सुनवाई उनकी उस याचिका पर होनी थी जिसमें उन्होंने सीआईडी ​​के समन को चुनौती दी थी और मामले में गिरफ्तारी सहित किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी।

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव द्वारा इस मामले में पूछताछ के लिए भेजे गए तीसरे नोटिस को नजरअंदाज किया गया है। पहला नोटिस 1 जून को और दूसरा 8 जून को पेश होने के लिए भेजा गया था।

जब अभिषेक बनर्जी का पत्र सीआईडी ​​मुख्यालय पहुंचा, तब सीआईडी ​​की दो टीमें दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय और मध्य कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित एक कार्यालय में समानांतर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही थीं, जहां से पार्टी के महासचिव अपना कामकाज करते थे।

अभिषेक बनर्जी 6 जून की शाम को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और ममता बनर्जी 8 जून की शाम को राजधानी पहुंचीं।

दोनों ने 8 जून को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।

अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वे कोलकाता कब लौटेंगे। वे नई दिल्ली में ऐसे महत्वपूर्ण समय में हैं जब तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने पार्टी के चार बार के लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार और शताब्दी रॉय के नेतृत्व में बागी रुख अपना लिया है और उन सभी ने पार्टी के महासचिव के रूप में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

--आईएएनएस

एमएस/