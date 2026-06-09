अब तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को घर और हेल्थ कवर देगी योगी सरकार

लखनऊ, 9 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं को आवास और हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा ताकि वो समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

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उत्तर प्रदेश सरकार इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा निराश्रित महिलाओं को इन योजनाओं में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में महिला कल्याण विभाग को निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद विभाग ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अब विभाग ट्रिपल तलाक औ एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं का डेटा तैयार कर रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जा सके।

दरअसल, इस कदम के पीछे योगी सरकार का उदेश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला किसी भी कारण से सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। यही वजह है कि इसके लिए संबंधित सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा कि ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक या ऐसी ही परिस्थितियों में रह रहीं महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उनको और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का भी लाभ दिया जाए।

वहीं, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2017 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहने वाला उत्तर प्रदेश अब महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नई पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मिशन शक्ति अभियान ने प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा दी है। आज मिशन शक्ति अभियान सामाजिक परिवर्तन और महिला सशक्तीकरण का प्रभावी मॉडल बनकर उभरा है।

योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को नई दिशा देते हुए सुरक्षा, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व विकास को एक सूत्र में पिरोया। मिशन शक्ति के माध्यम से प्रदेश की लाखों बेटियों को न केवल सुरक्षित वातावरण मिला, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के अवसर भी प्राप्त हुए। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियां आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सामर्थ्य के साथ नए आयाम स्थापित कर रही हैं तथा मिशन शक्ति महिला सशक्तीकरण के प्रभावी मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है।

--आईएएनएस

एमएस/