10 जून 2026 का पंचांग: दशमी तिथि के साथ शुरू होगा दिन, जानिए शुभ समय, राहुकाल और चंद्रमा की स्थिति

नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। भारतीय परंपरा में पंचांग का विशेष महत्व है। बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करते हैं। किसी भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ, यात्रा, खरीदारी या नए काम की शुरुआत से पहले तिथि, नक्षत्र और शुभ-अशुभ समय जानना आवश्यक माना जाता है। पंचांग दिनभर ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति और महत्वपूर्ण समय की जानकारी प्रदान करता है। ऐसे में 10 जून 2026 का दिन भी धार्मिक एवं ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

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पंचांग के अनुसार, 10 जून को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। दशमी तिथि पूरे दिन प्रभाव में रहेगी और अगले दिन यानी 11 जून की रात 12 बजकर 58 मिनट तक बनी रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी। इसलिए 10 जून का पूरा दिन दशमी तिथि के अंतर्गत माना जाएगा।

नक्षत्र की बात करें तो सुबह 9 बजकर 21 मिनट तक उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। रेवती नक्षत्र को शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ और कई शुभ कार्यों के लिए इसे अनुकूल माना जाता है।

दिन की शुरुआत आयुष्मान योग के साथ होगी, जो सुबह 6 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। ज्योतिष शास्त्र में सौभाग्य योग को शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहती है।

10 जून को चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में स्थित रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार, मीन राशि में चंद्रमा का होना मन को शांत रखने और आध्यात्मिक चिंतन को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। वहीं सूर्य वृषभ राशि में स्थित रहेंगे।

सूर्योदय सुबह 5 बजकर 44 मिनट पर होगा और सूर्यास्त शाम 7 बजकर 8 मिनट पर होगा। चंद्रमा का उदय रात 1 बजकर 24 मिनट पर तथा चंद्रास्त दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। सुबह जल्दी उठकर पूजा-पाठ करने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 8 मिनट से 4 बजकर 56 मिनट तक रहेगा। वहीं अमृत काल सुबह 4 बजकर 35 मिनट से 6 बजकर 10 मिनट तक रहेगा, जिसे शुभ समय माना जाता है।

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल दोपहर 12 बजकर 26 मिनट से 2 बजकर 6 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यमगंड काल सुबह 7 बजकर 25 मिनट से 9 बजकर 5 मिनट तक रहेगा। कुलिक काल सुबह 10 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 26 मिनट तक रहेगा। वहीं दुर्मुहूर्त सुबह 11 बजकर 59 मिनट से दोपहर 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा। मान्यता है कि इन समयों में महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बेहतर होता है।

--आईएएनएस

पीके/एएस