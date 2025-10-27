वजन बढ़ाने की है चाहत? इन योगासनों को रुटीन ने करें शामिल और देखें कमाल

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। असंतुलित आहार और खराब दिनचर्या स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालती है। इसकी वजह से आज कुछ लोग बढ़ते वजन से परेशान है तो वहीं कई अपने दुबलेपन से। शरीर के फिट न होने का असर आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर आप प्राकृतिक तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो इन योगासनों को अपना सकते हैं।

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, कुछ योगासन पाचन सुधारने, भूख बढ़ाने और मांसपेशियों को मजबूत करने में कारगर होते हैं।

सूर्य नमस्कार: आयुष मंत्रालय ने बताया है कि सूर्य नमस्कार एक समग्र व्यायाम है, जो वजन बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त संचार को बेहतर बनाता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। सूर्य नमस्कार करने से भूख बढ़ती है, जो वजन बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है।

भुजंगासन: भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहते हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार, यह आसन वजन बढ़ाने के साथ-साथ पाचन सुधारने और भूख बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही, यह आंतरिक अंगों, जिगर और पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।

सेतुबंधासन: इसे ब्रिज पोज भी कहते हैं, यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक, यह तनाव, अवसाद और हार्मोन्स को संतुलित बनाने में मदद करता है, जिससे मन शांत और शरीर तरोताजा रहता है। साथ ही, नींद अच्छी रहती है और दिमाग तनावमुक्त रहता है, जो वजन बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि तनाव भूख को कम कर सकता है।

पवनमुक्तासन: यह आसन पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक, यह आसन पेट की मालिश करता है, जिससे कब्ज और गैस जैसी समस्याएं कम होती हैं। यह भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाता है, जो वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही, इसे रोजाना करने से पाचन सुधरता है और शरीर स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने के लिए तैयार होता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि योगासनों के साथ-साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट से भरपूर आहार लेना जरूरी है। पर्याप्त नींद और तनावमुक्त जीवनशैली भी वजन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही, योग शुरू करने से पहले किसी विशेषज्ञ या प्रशिक्षक से सलाह जरूर लें।

