तमिलनाडु चुनाव : प्रचार के दौरान बेहोश हुए पीएमके संस्थापक रामदास, अस्पताल में भर्ती

सेलम, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) में चल रहे अंदरूनी विवाद के बीच, पार्टी के संस्थापक एस. रामदास रविवार को सेलम जिले में एक चुनावी रैली के दौरान अचानक गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता फैल गई।

पीएमके में इस समय नेतृत्व को लेकर साफ तौर पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। पार्टी संस्थापक एस. रामदास और उनके बेटे व पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं और दोनों ही पार्टी पर अपना नियंत्रण जताने की कोशिश कर रहे हैं।

वर्तमान राजनीतिक स्थिति में अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाला गुट एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ है। वहीं, एस. रामदास ने अलग राह अपनाते हुए एआईएडीएमके के उस गुट के साथ तालमेल किया है, जो वी. के. शशिकला से जुड़ा हुआ है, जो पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी रही हैं।

अपने अलग अभियान के तहत रामदास ने अपने नाम से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक अलग सूची भी जारी की थी।

रविवार को उन्होंने सेलम के पल्लपट्टी इलाके में पीएमके उम्मीदवार अरुल के समर्थन में प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अरुल के पक्ष में वोट देने की अपील की और भीड़ के बीच जाकर समर्थन जुटाया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भाषण के दौरान रामदास पूरी तरह ऊर्जावान दिख रहे थे। लेकिन भाषण खत्म करने और मंच से नीचे उतरने के बाद, जब वे अगले कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें असहज महसूस हुआ। बताया जा रहा है कि वे कुछ समय के लिए बेहोश हो गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पार्टी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने तुरंत उन्हें संभाला और इसके बाद उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से पास के अस्पताल ले जाया गया।

इस घटना से रैली स्थल पर थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया और समर्थकों में उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई। उनकी बेटी श्रीकांति, उम्मीदवार अरुल और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ अस्पताल पहुंचे।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, रामदास फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

--आईएएनएस

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