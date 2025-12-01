सर्दियों में ये पांच फल देते हैं गजब की एनर्जी, बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ने में मददगार

नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। सर्दियों में ठंड शरीर को सुस्त करने लगती है और छोटी-सी लापरवाही भी जुकाम, खांसी, बुखार जैसी दिक्कतें बढ़ा देती है। आयुर्वेद के अनुसार, ठंड के दिनों में शरीर की अग्नि यानी पाचन क्षमता मजबूत होती है, लेकिन मौसम का प्रभाव प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर भी कर सकता है। ऐसे में सही फल खाना शरीर को भीतर से गर्माहट, पोषण और सुरक्षा देता है।

आधुनिक विज्ञान का भी मानना है कि विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर मौसमी फल सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचाते हैं।

संतरा: सर्दियों के फलों की बात हो और संतरे का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग इसे ठंड का फल नहीं समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक, संतरा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर ठंड लगने की समस्या को कम करता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जिससे वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन दूर रहते हैं। संतरा हल्का, रसदार और आसानी से पचने वाला फल है, इसलिए यह जकड़न, थकान और कैल्शियम की कमी जैसी समस्याओं में भी मदद करता है।

सेब: सेब का रोजाना सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को मजबूत करता है और कब्ज दूर करता है। विटामिन-सी और एंटी-ऑक्सीडेंट दिल की सेहत को सुरक्षित रखते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि सेब में मौजूद 'क्वेरसेटिन' नामक तत्व सूजन को कम करता है, इसलिए यह सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है।

अनार: सर्दियों में खून की कमी दूर करने के लिए अनार किसी वरदान से कम नहीं। इसके लाल दानों में पॉलीफेनोल्स नाम के शक्तिशाली एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं। अनार खून को साफ करता है और आयुर्वेद में इसे एक ऐसा फल माना गया है जो शरीर को ऊर्जा, तेज और प्रतिरोधक शक्ति देता है। यह खांसी-जुकाम जैसी मौसमी परेशानियों से लड़ने में भी मदद करता है।

अमरूद: अमरूद में संतरे की तरह विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसका डाइटरी फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं को दूर रखता है। अमरूद शरीर को गर्माहट भी देता है और सर्दियों में होने वाले वायरल संक्रमण की रोकथाम में मदद करता है।

चीकू: चीकू पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फाइबर आंतों को साफ रखता है और बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ता है यानी ऐसा फल जो शरीर को ताकत देता है और थकान को दूर करता है। सर्दियों में कमजोरी या सुस्ती महसूस होती है तो चीकू एक अच्छा विकल्प है।

