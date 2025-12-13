रोजमर्रा की थकान से चाहिए छुटकारा? अपनाएं ये आसान आयुर्वेदिक उपाय

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। अगर आप अक्सर थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, तो समझ जाइए कि यह सिर्फ आपकी आलस्य की वजह नहीं है। शरीर में ऊर्जा की कमी, खून की कमी या कमजोर पाचन भी इसका कारण हो सकता है। आयुर्वेद में इसे ओज की कमी से जोड़कर देखा जाता है।

ओज यानी शरीर की ताकत और इम्यूनिटी, जो सही पाचन और अच्छे पोषण से बनती है। जब खाना ठीक से पचता नहीं, तब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते और थकान, कमजोरी, काम करने की इच्छा न होना जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने खाने-पीने और पाचन पर ध्यान देना जरूरी है।

कमजोरी दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुबह खाली पेट 5-7 भिगोए हुए बादाम और 2 अखरोट खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। यह न केवल दिनभर आपको हल्का और एक्टिव महसूस कराता है बल्कि दिमाग को भी तरोताजा रखता है। इसके अलावा, शरीर की ताकत बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए रात को 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। यह नींद को बेहतर बनाता है और पूरे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाता है।

इन उपायों के साथ रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। सुबह जल्दी उठना, ताजी हवा में थोड़ा समय बिताना और चलना, पाचन और ऊर्जा दोनों के लिए फायदेमंद होता है।

आयुर्वेद की मानें तो सही समय पर खाना खाना, भूख लगने पर हल्का-फुल्का स्नैक लेना और भारी, तैलीय या प्रोसेस्ड फूड से बचना भी कमजोरी कम करने में मदद करता है।

इस तरह छोटे-छोटे उपाय अपनाकर आप शरीर में ऊर्जा और ओज बढ़ा सकते हैं। धीरे-धीरे थकान कम होगी, दिनभर हल्का और सक्रिय महसूस होगा और मानसिक रूप से भी उत्साह बढ़ेगा। अगर कमजोरी बहुत ज्यादा है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना भी जरूरी है।

