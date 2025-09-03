नारियल तेल से लेकर हल्दी तक, मुंह के छालों से देंगे आराम

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। मुंह में छाले होना एक ऐसी समस्या है, जो अक्सर लोगों को तकलीफ देती है। ये छाले होंठों के अंदर, जीभ, मसूड़ों या गालों के अंदरूनी हिस्से पर हो सकते हैं। ये सफेद या पीले रंग के होते हैं और इनके आसपास लाल सूजन भी हो जाती है। जब मुंह में ऐसे छाले होते हैं तो खाना-पीना मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी बोलते समय भी तकलीफ महसूस होती है।

ये छाले कई वजहों से हो सकते हैं, जैसे ज्यादा तीखा या मसालेदार खाना खाना, तनाव होना, पेट की गर्मी बढ़ जाना, विटामिन बी12 या आयरन की कमी, और नींद पूरी न होना।

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ये छाले तब होते हैं, जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है या जब मुंह के अंदर छोटे-छोटे घाव बन जाते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाना और पाचन सही न होना इस समस्या की वजह बनते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे बेहद मददगार साबित हो सकते हैं, जो आपको छालों से जल्दी आराम देंगे।

नारियल तेल: नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सूजन कम करते हैं। दिन में 3-4 बार साफ उंगली से नारियल तेल छालों पर लगाने से दर्द कम होता है और घाव जल्दी भर जाते हैं। नमक मिलाए हुए गुनगुने पानी से गरारे करने से भी मुंह साफ होता है और छाले जल्दी ठीक होते हैं। नमक में ऐसे तत्व होते हैं, जो संक्रमण रोकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नमक ज्यादा न डालें, नहीं तो जलन बढ़ सकती है।

केले और शहद: केले और शहद का भी इस्तेमाल छालों में आराम देने के लिए किया जाता है। केला शरीर की गर्मी को कम करता है और शहद छालों की जलन को शांत करता है। पका हुआ केला मैश करके उसमें थोड़ा शहद मिलाएं और इसे छाले पर लगाएं। कुछ देर बाद मुंह को पानी से धो लें। इससे जल्दी आराम मिलता है।

तुलसी: तुलसी की पत्तियां चबाना भी लाभकारी होता है। तुलसी से शरीर की रोग से लड़ने की ताकत बढ़ती है और छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही तुलसी पेट को ठंडा करती है और पाचन बेहतर बनाती है, जिससे छालों का कारण भी दूर होता है।

शहद और हल्दी: शहद और हल्दी का मिश्रण भी शानदार घरेलू इलाज है। शहद में सूजन कम करने और संक्रमण से लड़ने वाले गुण होते हैं, जबकि हल्दी एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करती है, जो संक्रमण रोकती है और सूजन घटाती है। इन दोनों को मिलाकर छालों पर लगाने से जलन कम होती है और छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं।

