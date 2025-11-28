नर्वस सिस्टम को शांत तो अनिद्रा की छुट्टी करता है सुप्त भद्रासन, मिलते हैं पांच बड़े फायदे

नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। व्यस्त और अनियमित दिनचर्या में तनाव, चिंता और नींद न आने की समस्या आम हो गई है। योग पद्धति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पास शारीरिक हो या मानसिक, हर समस्या का समाधान है। सुप्त भद्रासन भी ऐसा ही आसन है, जिसके रोजाना अभ्यास से कई लाभ मिलते हैं।

सुप्त भद्रासन सरल और प्रभावी है, जिसके अभ्यास से मिलने वाले फायदों, करने की सही विधि और सावधानी के बारे में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा विस्तार से जानकारी देता है।

इसे सुप्त बद्ध कोणासन भी कहते हैं। यह आसन खास तौर पर नर्वस सिस्टम को शांत करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है।

दरअसल, सुप्त भद्रासन एक आरामदायक लेटने वाला आसन है। इसमें पैरों की एड़ियां आपस में जोड़कर घुटने दोनों तरफ जमीन की ओर खोले जाते हैं, फिर पीठ के बल लेटकर सिर और कमर को आराम दिया जाता है। इसे दिन में 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है, खासकर सोने से पहले यह और भी लाभदायी होता है।

योग इंस्टीट्यूट सुप्त भद्रासन के अभ्यास से मिलने वाले 5 बड़े फायदों के बारे में जानकारी देता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत कर खून के संचार को दुरुस्त करता है, पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं।

दिमाग और नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे तनाव, चिंता और सिर दर्द में राहत मिलती है। दिमाग शांत होता है।

कमर और पीठ दर्द से परेशान लोगों के लिए भी यह सरल आसन फायदेमंद है। लंबे समय तक बैठने वाले लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। नितंब, जांघें और कूल्हों की मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं। यह खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा माना जाता है।

अनिद्रा या नींद न आने की समस्या को यह आसन दूर करता है। रात में यह आसन करने से आरामदायक और गहरी नींद आती है।

योग एक्सपर्ट बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं और कमर में गंभीर दर्द या स्लिप डिस्क वालों को डॉक्टर या योग प्रशिक्षक से सलाह लेने के बाद ही सुप्त भद्रासन का अभ्यास करना चाहिए।

