नेपाल: पिछले 15 साल में एचआईवी संक्रमितों की संख्या तेजी से गिरी

काठमांडू, 30 नवंबर (आईएएनएस)। वर्ल्ड एड्स डे से पहले नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया, जो काफी हद तक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। ये बताता है कि पिछले 15 साल में नए एचआईवी पीड़ितों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है।

स्वास्थ्य और जनसंख्या विभाग के तहत नेशनल सेंटर फॉर एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल (एनसीएएससी) के जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि 2010 से 2024 के बीच नए एचआईवी संक्रमितों में लगभग 76 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, नेपाल के 34,337 वयस्क और बच्चे एचआईवी पीड़ित हैं।

एनसीएएससी के अनुसार, 2024 में लगभग 614 लोग एचआईवी संक्रमित हुए, जबकि 2010 में 2,557 नए मामले आए थे। नेपाल में एचआईवी/एड्स संक्रमण में कमी वैश्विक ट्रेंड को दिखाती है, जिसमें इसी दौरान नए एचआईवी संक्रमितों में 40 प्रतिशत की कमी आई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनिया भर में, 2010 में 2.2 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हुए थे, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 1.3 मिलियन रह गई।

वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, लोक राज पांडे ने आईएएनएस को बताया कि देश में बचाव के उपायों और इलाज की सुविधा बढ़ाने से नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा, "लोग इस बीमारी के बारे में ज्यादा जागरूक हैं, और वे बचाव के उपाय अपनाने लगे हैं।" “एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) सेंटर की संख्या भी पिछले कुछ साल में बढ़कर 96 हो गई है।”

2024 में, 14 साल से कम उम्र के लगभग 37 बच्चे संक्रमित हुए थे, जो 2010 से 86 फीसदी कम है, जब 260 बच्चों को एचआईवी होने का अनुमान था।

एचआईवी के साथ जी रहे कुल लोगों में से, 33,279 ऐसे हैं जो 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की एचआईवी के साथ जी रही फीमेल्स की संख्या 14,000 है। नेपाल में एचआईवी फैलने का मुख्य तरीका हेट्रोसेक्सुअल (एक से ज्यादा पार्टनर से यौन संबंध) ट्रांसमिशन बना हुआ है, जो कुल संक्रमण का 66 फीसदी है।

एनसीएएससी के अनुसार, एचआईवी के साथ जी रहे कुल लोगों में से, 26,372 अभी एंटीरेट्रोवायरल (एआरवी) थेरेपी ले रहे हैं। एनसीएएससी ने कहा कि नेपाल 2030 तक एड्स महामारी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए परीक्षण और उपचार का तरीका भी लागू कर रहा है।

नेपाल में पहली बार एचआईवी का पता 1988 में चला था।

--आईएएनएस

केआर/