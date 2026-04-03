स्वास्थ्य

मणिपुर की डॉक्टर ने बचाई एयर इंडिया की टोक्यो-दिल्ली फ्लाइट में एक महिला यात्री की जान, सीएम ने की सराहना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:09 AM

इंफाल, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। मणिपुर के सेनापति जिले की एक डॉक्टर ने टोक्यो से नई दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट में एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान 21 साल की एक यात्री की जान बचाई।

इंफाल के अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, बबीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉ. लोनी लिरिना उस फ़्लाइट में सफ़र कर रही थीं। इस दौरान एक युवा महिला को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी और फ्लाइट क्रू ने मेडिकल मदद के लिए अनाउंसमेंट किया। इसके तुरंत बाद, डॉ. लिरिना उस यात्री की मदद के लिए आगे आईं।

जांच करने पर, उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट, नेबुलाइजेशन और जरूरी दवाएं देने की सलाह दी, ताकि मरीज की हालत स्थिर हो सके। डॉक्टर की तेजी और सही समय पर लिए गए फैसले की वजह से, महिला की हालत 30 मिनट के अंदर ही काफ़ी बेहतर हो गई। तुरंत उचित देखभाल मिलने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी। फ़्लाइट सुरक्षित रूप से नई दिल्ली में लैंड हुई। महिला यात्री की हालत स्थिर बताई जा रही है।

डॉ. लिरिना ने बताया कि उस यात्री को बचपन से ही अस्थमा की तकलीफ थी, लेकिन पिछले कई सालों से वह इसके लिए कोई दवा नहीं ले रही थी। उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा, "जांच करने पर पता चला कि मरीज को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी; उसकी दिल की धड़कन 160 बीट्स प्रति मिनट से भी ज़्यादा थी, ब्लड प्रेशर कम था, और ऑक्सीजन सैचुरेशन (ऑक्सीजन का स्तर) सिर्फ़ 80 प्रतिशत था। ईश्वर की कृपा से दवा देने के बाद उस महिला की हालत स्थिर हो गई।"

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने डॉ. लिरिना की समय पर जान बचाने वाली इस कोशिश की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "किसी की जान बचाना हुनर और इंसानियत, दोनों का ही एक बेहतरीन सबूत है।"

उन्होंने कहा, "मैं मणिपुर के सेनापति जिले की डॉ. लोनी लिरिना का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने टोक्यो से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट में, सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रही 21 साल की एक यात्री की जान बचाने के लिए जिस हिम्मत और सही समय पर मेडिकल मदद का परिचय दिया, वह सचमुच काबिले-तारीफ है। उनकी तेज़ी से की गई मदद, मेडिकल के क्षेत्र में उनकी बेहतरीन काबिलियत और अपने इस नेक पेशे के प्रति उनकी पक्की लगन, मेडिकल सेवा के सबसे ऊंचे आदर्शों को दर्शाती है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इंसानियत और अपने पेशे के प्रति ऐसी ईमानदारी वाले काम मणिपुर के लिए बहुत गर्व की बात हैं और ये सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और सेवा के इस उल्लेखनीय कार्य के लिए उनकी सराहना करता हूं।"

--आईएएनएस

एएस/

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