लीवर की परेशानी शरीर को कर सकती है बीमार, घर के देसी नुस्खे दिलाएंगे आराम

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। लीवर शरीर का अहम हिस्सा होता है, जो रक्त शुद्धि से लेकर शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर लीवर सही से काम न करे तो शरीर कूड़ेदान बनना शुरू हो जाएगा और शरीर में जमा गंदगी शरीर में कई रोग उत्पन्न कर देगी। इसलिए लीवर की सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और घर पर आसान तरीके से लीवर की देखभाल की जाती है।

लीवर शरीर से विषाक्त जमा पदार्थों को बाहर निकालने से लेकर भोजन में मौजूद पौषक तत्वों के संरक्षण का काम करता है। अगर लीवर के काम करने की गति धीमी पड़ जाती है तो पेट फूलना, पेट दर्द, भूख कम लगना और त्वचा संबंधी परेशानियां होने लगती हैं, इसलिए नियमित रूप से लीवर की सफाई जरूरी है, जिसके लिए घर की किचन में मौजूद चीजें मदद कर सकती हैं।

नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो शरीर से टॉक्सिन को निकालने में मदद करता है। इसके लिए सुबह नींबू और गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से लीवर से विषाक्त तत्वों को निकालने में आसानी होती है और पित्त दोष भी संतुलित रहता है।

हल्दी वाला दूध भी लीवर के लिए अच्छा होता है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो लीवर की सूजन को कम करने में मदद करता है और लीवर की परेशानी से होने वाले दर्द में भी राहत देता है। इसके लिए रात को दूध में हल्दी मिलाकर लें। बाजार में पिसी हल्दी का इस्तेमाल करें। इसके लिए कच्ची हल्दी या हल्दी की गांठ का इस्तेमाल किया जा सकता है।

नारियल पानी का सेवन भी लीवर के लिए लाभकारी होता है। लीवर में बनने वाली गर्मी से नारियल पानी राहत देता है, क्योंकि ये सिर्फ शुद्धि नहीं करता, बल्कि ठंडक भी देता है। सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन करने से पेट और लीवर दोनों में ठंडक बनी रहती है। सूजन आने की वजह से लीवर के काम करने की गति धीमी पड़ जाती है, ऐसे में त्रिफला चूर्ण आराम देता है।

इसके लिए आंवला, हरड़ और बहेड़ा का चूर्ण बनाकर तैयार कर लें और फिर सोने से पहले 1 चम्मच लें। इससे पाचन की शक्ति बढ़ेगी और लीवर पर दबाव कम पड़ेगा। इसके अलावा धनिये का पानी, अदरक और शहद का मिश्रण, गिलोय और आंवला भी लीवर के लिए लाभकारी होते हैं।

