खाने के बाद पेट फूलना देता है इन परेशानियों का संकेत, ये देसी नुस्खे दिलाएंगे आराम

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। अक्सर लोगों को शिकायतें रहती हैं कि जैसे ही वो खाना खाते हैं, उनका पेट फूलने लगता है और खट्टी डकारें आने लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ पाचन की आम समस्या नहीं है, बल्कि ये धीरे-धीरे पूरे शरीर को विषाक्त बना सकती हैं।

गैस और पेट फूलने की समस्या को लोग अनदेखा करते हैं और बाजार में मिलने वाले चूर्ण या दवा पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन ये समस्या पेट, लिवर और हॉर्मोन को प्रभावित करती हैं।

आयुर्वेद में पेट फूलना जैसी दिक्कतों को वात दोष से जोड़कर देखा गया है। शरीर में जब वात दोष की वृद्धि होती है तो पाचन गति यानी अग्नि धीमी पड़ जाती है और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो लिवर और आंतों में बीमारियां बनने लगती हैं।

खाना खाने के बाद पेट फूलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज्यादा तीखा और तला-भुना खाना, गलत फूड कॉम्बिनेशन का सेवन करना, जैसे कढ़ी के साथ दही या रायते का सेवन करना, हद से ज्यादा चाय-कॉफी और डिब्बाबंद पेय पदार्थों का सेवन करना, खाना खाने के बाद न टहलना, खाना खाते वक्त ज्यादा बात करना, जिसकी वजह से हवा पेट के अंदर चली जाती है और पाचन में परेशानी उत्पन्न होती है। ये सारी गलतियां पेट से जुड़ी परेशानियों का मूल कारण होती हैं।

शुरुआती स्तर पर घरेलू और आयुर्वेदिक तरीके से इस परेशानी पर काफी हद तक आराम पाया जा सकता है। इसके लिए अजवाइन और काले नमक को भूनकर उसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं। खाने के बाद उसका सेवन करने से गैस और पेट फूलना जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। अदरक का पानी भी पेट की पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए ताजा अदरक को पानी में उबालकर दिन में दो बार पीना चाहिए। इससे पेट से जुड़े रोग कम होते हैं।

सौंफ और मिश्री का संयुक्त मिश्रण खाना खाने के बाद लेना अच्छा रहेगा। इसे आप बाजार से भी ला सकते हैं या घर पर भी तैयार कर सकते हैं। घर पर सौंफ और धागे वाली मिश्री को मिक्सी में दरदरा पीस लें और खाने के बाद लें। अगर कब्ज की समस्या रहती है तो इस मिश्रण को दूध के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा मुनक्का के अंदर काला नमक भरकर सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं। ये उपाय पेट को साफ करने में मदद करेगा।

--आईएएनएस

पीएस/एएस