खालिदा जिया को लेकर फिक्रमंद हैं शेख हसीना, बोलीं- 'उनके जल्द ठीक होने की करती हूं दुआ' (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया की सेहत को लेकर फिक्र जाहिर की है। उन्होंने जिया के जल्द सेहतमंद होने की दुआ भी की।

आईएएनएस के साथ एक ईमेल इंटरव्यू में, हसीना से जब उनकी पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वंदी की गंभीर मेडिकल हालत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “मैं बेगम खालिदा जिया की तबियत के बारे में जानकर काफी फिक्रमंद हूं, दुआ करूंगी कि वह जल्द सेहतमंद हो जाएं।”

79 साल की खालिदा जिया कई बीमारियों से जूझ रही हैं। वो दिल की मरीज हैं साथ ही डायबिटीज, आर्थराइटिस, लिवर सिरोसिस और किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही हैं। वह ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल की कोरोनरी केयर यूनिट (सीसीयू) में गहन निगरानी में हैं, जहां देश-विदेश के चिकित्सक (विशेषज्ञ) उनका इलाज कर रहे हैं।

जिया को 23 नवंबर की रात उनके मेडिकल बोर्ड की सलाह पर एवरकेयर में भर्ती कराया गया था। उनके दिल और फेफड़ों में संक्रमण का पता चला था। जैसे-जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, उन्हें 27 नवंबर को चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग के लिए सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था।

इस बीच, उन्हें एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंदन एयरलिफ्ट करने के प्लान में दो बार व्यवधान पड़ा। बीएनपी सचिव जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बताया था कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से विमान ढाका में लैंड नहीं कर पाया था। वहीं, दूसरी कोशिश 7 दिसंबर को भी की गई, लेकिन जिया की सेहत ऐसी नहीं थी कि उन्हें एयरलिफ्ट कराया जा सकता।

मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर ने नाम न बताने की शर्त पर शनिवार शाम को ही बता दिया था कि, "उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन सफर के लिए उतनी ठीक नहीं है। हम अभी यह नहीं कह सकते कि वह कब फ्लाइट ले पाएंगी। बोर्ड को उम्मीद है कि वह आखिरकार एडवांस इलाज के लिए विदेश जा पाएंगी।"

