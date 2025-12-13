स्वास्थ्य

क्या आप भी सर्दियों में विटामिन सी सप्लीमेंट्स का करते हैं भरपूर सेवन! संभल जाएं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 13, 2025, 01:41 PM

नई दिल्ली, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। सर्दी के मौसम में विटामिन सी को अक्सर “सर्दी का इलाज” या “रक्षा कवच” बताया जाता है। बाजार में सप्लीमेंट्स, ओवर-द-काउंटर गोलियां और पाउडर हर जगह उपलब्ध हैं। लेकिन क्या वैज्ञानिक रूप से इसमें सच्चाई है कि विटामिन सी लेने से हम सर्दी से बच सकते हैं या जल्दी ठीक हो सकते हैं?

सबसे बड़े और भरोसेमंद शोधों में से एक, कोक्रेन समीक्षा (कोक्रेन रिव्यू 2013) ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की थी। इस समीक्षा में 29 अलग-अलग ट्रायल्स और 11,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के डेटा का विश्लेषण किया गया।

इस शोध के परिणाम बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनकी सर्दी पकड़ने की संभावना उतनी ही होती है जितनी उन लोगों की जो इसे नहीं लेते। यानी, विटामिन सी लेने से आप सर्दी से पूरी तरह बचाव नहीं कर सकते।

हालांकि, कुछ अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि विटामिन सी लेने से सर्दी के लक्षणों की अवधि थोड़ी कम हो सकती है। वयस्कों में औसतन यह कमी लगभग 8 फीसदी और बच्चों में 14 फीसदी तक देखी गई। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी वयस्क को सामान्यतः 5 दिन तक सर्दी रहती है, तो विटामिन सी लेने पर यह शायद 4.5 दिन रह सकती है। फर्क मौजूद है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि चिकित्सीय तरीके से—यानी लक्षण दिखने के बाद विटामिन सी लेने—का कोई स्थिर लाभ नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि सर्दी शुरू होने के बाद सप्लीमेंट्स लेने से जल्दी ठीक होने की संभावना बहुत कम है।

अन्य शोधों में भी यही देखा गया है कि नियमित रूप से विटामिन सी लेने से सर्दी जुकाम के गंभीर लक्षणों में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन यह असर सीमित और हल्का रहता है।

विटामिन सी शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देता है। लेकिन कोक्रेन जैसे विश्वसनीय अध्ययन बताते हैं कि केवल सप्लीमेंट पर भरोसा करना सर्दी से बचाव का कोई चमत्कारी तरीका नहीं है। सर्दी से बचाव के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, हाथों की सफाई और व्यायाम ज्यादा असरदार उपाय हैं।

--आईएएनएस

केआर/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...