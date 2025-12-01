कटि चक्रासन: नींद नहीं आती तो करें ये आसान, याददाश्त भी होती है बेहतर

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑफिस या दुकान में काफी देर तक एक जगह पर बैठने से अक्सर कमर दर्द, गर्दन में अकड़न, आंखों की समस्या और तनाव जैसी कई परेशानियां होने लगती हैं। अगर आप भी कुछ ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो 'कटि चक्रासन' से आपको राहत मिल सकती है।

यह एक ऐसा योगासन है जिसके नियमित अभ्यास से इसे ठीक किया जा सकता है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं।

इसे करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक सामने की ओर फैलाएं। हथेलियां एक दूसरे के सामने और जमीन के समानांतर होनी चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए कमर से शरीर को धीरे-धीरे दायीं ओर मोड़ें। बाएं हाथ को दाहिने कंधे के पास लाएं। दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और कमर के बायीं ओर लपेटने का प्रयास करें।

गर्दन को भी मोड़ें और दाहिने कंधे के पीछे देखने की कोशिश करें। अब यही प्रक्रिया बायीं ओर से दोहराना है। इस क्रम को 5 से 7 बार करें।

आयुष मंत्रालय के अनुसार, कटि चक्रासन एक खड़े होकर किया जाने वाला मेरुदंड योगासन है। इसके नियमित अभ्यास से लचीलापन बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। साथ ही यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है।

यह तनाव कम करने के साथ एकाग्रता बढ़ाता है। साथ ही यह याददाश्त को बेहतर बनाता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है। इसके नियमित अभ्यास से बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है और उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर रहने में मदद मिलती है।

इस आसन के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य बेहतर रहता है, लेकिन कोई भी नया व्यायाम शुरू करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, खासकर यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी