काजू : स्वाद के साथ सेहत का भी रखे ख्याल, जानिए चमत्कारी गुण

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। काजू सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि सेहत में भी बहुत फायदेमंद मेवा है। इसमें कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं। इसका नियमित और सही मात्रा में सेवन करने से काफी फायदा होता है।

दिल की सेहत के लिए काजू बहुत अच्छा होता है। इसमें हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं। रोज थोड़ा काजू खाने से हार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में भी काजू मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट्स शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकते हैं।

दिमाग के लिए भी काजू वरदान है। इसमें मैग्नीशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। पढ़ाई, काम या किसी भी टास्क में फोकस बढ़ाने में काजू मदद करता है। हड्डियों और दांतों के लिए भी यह फायदेमंद है। काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत और दांतों को स्वस्थ बनाए रखते हैं।

अगर इम्यूनिटी की बात करें, तो काजू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और विटामिन ई शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। सर्दियों में इसका सेवन करने से सर्दी, खांसी या वायरल से लड़ने में मदद मिलती है।

वजन बढ़ाने में भी काजू काम आता है। इसमें हेल्दी फैट्स और कैलोरी होती है, इसलिए जिनका वजन कम है, उनके लिए यह अच्छा है। स्किन और बालों के लिए भी काजू बेहतरीन है। इसमें कॉपर और विटामिन्स होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाए रखते हैं।

अगर ज्यादा खाया जाए तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। वजन बढ़ सकता है और कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा बिन नमक और बिना तले हुए काजू खाना चाहिए। रोजाना के लिए सिर्फ 4-6 काजू पर्याप्त हैं। इसके अलावा, रात में खाने से बचें, ताकि पाचन और नींद ठीक रहे।

--आईएएनएस

