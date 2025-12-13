ज्योतिष टिप्स: घर से निकलते समय मुंह में रखें लौंग, बिना बाधा के पूरा होगा काम

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। घर से निकलते समय मुंह में लौंग रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इसे बहुत सारे लाभ देने वाला उपाय माना गया है। आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों में इसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला और नकारात्मक शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है। जब आप लौंग मुंह में रखते हैं तो यह आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है, जो ईर्ष्या, नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से आपको सुरक्षित रखता है।

ज्योतिष के अनुसार, लौंग का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो भौतिक सुख-सुविधाओं, ऐश्वर्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। मुंह में लौंग रखने से शुक्र देव की कृपा मिलती है और आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं, उसमें सफलता और सिद्धि मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

यह उपाय खासकर व्यापारिक बैठकों, नौकरी के इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण लेन-देन के समय बेहद प्रभावी साबित होता है।

लौंग की सुगंध और तीखापन आपकी वाणी को शुद्ध और प्रभावशाली बनाता है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो आपकी बातें अधिक प्रभाव डालती हैं और आपका पक्ष मजबूत होता है।

इसका सीधा असर आपके सामाजिक और पेशेवर संबंधों पर पड़ता है और काम निकलवाने में आसानी होती है। इसके अलावा लौंग एक प्राकृतिक तनाव निवारक है। बाहर जाते समय अक्सर हम तनाव, घबराहट या मानसिक दबाव महसूस करते हैं।

मुंह में लौंग रखने से यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आप हर स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, लौंग राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद करता है। इस उपाय से अचानक आने वाली परेशानियों और बाधाओं से बचाव होता है और आपकी यात्रा या कार्य मंगलमय बनते हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी